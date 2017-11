ifad Verstärkung für Data Sciences Team

Data Sciences Team von IfaD, Institut für angewandte Datenanalyse, aus Hamburg wird nun Dr. Andreas Küchle unterstützt.

Küchle hat zuvor am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin promoviert und konnte anschließend Berufserfahrungen bei einem Marktforschungsinstitut in der Hansestadt sammeln. Bei IfaD (zum Formenporträt >>) liegt sein Aufgabenbereich bei Multivariate Verfahren, Präferenzanalysen und Data Mining.