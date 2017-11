Studien der Woche EHI / Postbank / OmniQuest / Bitkom / appinio

Wann kaufen Sie Weihnachtsgeschenke ein? Hier mal ein Eindruck aus 2016 © EHI Retail Institute / Criteo

In Kürze geht's wieder los: Black Friday, Cyber-Monday - und gerade die Großstädter kaufen trotz breitem Vorort-Angebot gerne online ein. Am liebsten wird dabei per Paypal gezahlt und Werbung in den sozialen Netzwerken ist nicht überall gern gesehen.