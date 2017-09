Studien der Woche Bitkom / Ipsos / IPK International / Institut für Demoskopie Allensbach / Swiss Life

Kommt mit dem Auto der Zukunft auch mehr Gelassenheit im Strassenverkehr?

Die IAA geht am Wochenende zu Ende: Ob wir in naher Zukunft alle mit Strom fahren werden, ist noch nicht geklärt. Und auch wie lange wir noch aktiv am Steuer sitzen werden. Sicher dagegen ist, dass Virtuelle Realität die Marktforschungsbranche erreicht hat.