Personalien Mindfacts erweitert Team

Das Team von Mindfacts in München wird seit Juli von zwei Kolleginnen verstärkt.

Constanze Heckelmann wird für Mindfacts als Consultant Marketing Research tätig. Heckelmann verfügt über mehrere Jahre Berufserfahrung und war bei Happy Thinking People mit der Durchführung und Analyse von nationalen und internationalen Studien zur Produkt-, Marken- und Kommunikationswahrnehmung betraut. Künftig wird sie die Bereiche Usabilityforschung und qualitativen Werbewirkungsforschung als Projektleiterin unterstützen.

Lisa Moja Schäfer absolvierte einen Masterstudiengang in Medien- und Kommunikationswissenschaften und wird als Junior Consultant Marketing Research vor allem in der quantitativen Medienforschung und Consumer Insights tätig sein.Mindfacts ist ein Full-Service-Institut für Usability- und Marketingforschung mit Sitz in München. Seit 2004 unterstützt Mindfacts Unternehmen bei der Entwicklung von Websites, Kommunikationsmitteln und Marketingkonzepten. Ein Schwerpunkt der marktforscherischen Tätigkeit liegt in der Anwendung impliziter Messmethoden wie Eye Tracking und Emotion Tracking.