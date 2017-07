Online Special Wahlforschung Wie erforscht man den Trend?

Welche Methode für die Wahlforschung? Foto: Pixabay

Das Super-Wahljahr 2017 bewegt sich langsam auf seinen Höhepunkt zu: Die Bundestagswahl am 24. September. Der Bundeswahlleiter hat mitgeteilt, dass 48 Parteien daran teilnehmen können. Der Wähler hat also die Qual der Wahl. planung&analyse schaut in diesem Online Special aber nicht auf die Vorhersagen, sondern auf die politische Verfasstheit der Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt und auf Methoden. Wie erforscht man den Trend am besten? Im Interview sind bekannte Wahl- und Meinungsforscher Deutschlands. Bisher erschienen: