Health-Segment GfK ernennt neue Führungskräfte

Weltweit hat GfK im Bereich Health mehr als 500 Experten beschäftigt. Die Teams in Nordamerika und Deutschland/Schweiz bekommen jetzt einen neuen Chef.

Pankaj Thapar wird von San Francisco und Sunnyvale aus das Business leiten. Er hat Medizin in Indien studiert und war zuvor bei QuintilesIMS beschäftigt.

Jan Güse wird eine entsprechende Führungsposition für das Gesundheits-Geschäft in der Schweiz und in Deutschland einnehmen. Er tritt am ersten Mai seine neue Position an. Zuvor war Güse zuständig für Data Analytics und Innovation in den Niederlanden. Bevor Güse zur GfK kam, hatte er in verschiedenen Pharmazieunternehmen wie Roche und Eli Lilly Positionen im Verkauf und im Marketing inne.Der globale Leiter des GfK-Health-Teams ist Justin Edge. Das Team ist in 50 Ländern für Kunden tätig.