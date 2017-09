Happy Thinking People Erweitert Geschäftsführung am Standort Paris

Im Pariser Büro hat Happy Thinking People mit Meredith Linhart-Bourgery eine fünfte Managing Partnerin in die Geschäftsführung aufgenommen. Die gebürtige Amerikanerin bringt einen interkulturellen Blick mit.

Linhart-Bourgery war elf Jahren in der strategischen Planung auf Agenturseite bei IPG und Havas beschäftigt und hat zwölf Jahren Erfahrung in der qualitativen Forschung bei Kantar Milward Brown. Seit 2000 lebt die gebürtige Amerikanerin in Paris und bringt "neben einem interkulturellen Blick die Leidenschaft für das 'People Understanding' mit, so schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Happy Thinking People hat fast 30 Jahren Erfahrung in qualitativer Marketingforschung und Consulting. Die Inhaber sind Sven Arn und Thomas Schindelbeck. Die Dependancen in Berlin, München, Mumbai und Zürich werden von angestellten Geschäftsführern (Managing Director) geleitet.