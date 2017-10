Großfusion Panelbetreiber SSI und Research Now gehen zusammen

Zwei Schwergewichte in der Panel-Branche machen gemeinsame Sache. Laut einer Pressemeldung werden die Panelbetreiber SSI und Research Now fusionieren.

Research Now und Survey Sampling International (SSI), beide weltweit führend im Betreiben von Online-Paneln, haben einen Fusionsvertrag unterzeichnet. Die beiden Mehrheitseigner, Court Square Capital Partners und HGGC, werden das neue Unternehmen gemeinsam weiter führen, heißt es. Der Abschluss der Fusionstransaktion wird zum Ende des Jahres nach dem standardmäßigen Überprüfungsprozess erwartet.

„Together, we can advance the state-of-the-art in automated research, delivery and solutions as well as in research-enriched data integration to give our customers increased competitive advantage. We will be better able to serve existing and new customers with a range of solutions for data-driven marketing and decision-making informed by research-based direct consumer engagement." Gary S. Laben, CEO of Research Now



„Combining our capabilities and talents creates accelerated synergies across products, services, and operations. The combination will also enable accelerated investments in the development of new markets and data solutions that will ultimately help our customers grow their businesses more successfully." Chris Fanning, CEO SSI

"Gemeinsam können die Unternehmen ihre Kunden besser und schneller bedienen und innovative Marketinglösungen basierend auf Technologie und Daten entwickeln, so heißt es in der Presseerklärung.Über den Deal wurde schon seit längerem in der Branche spekuliert . Bereits seit Monaten gab es einen Wechsel von Personal zwischen den Unternehmen auf allen Ebenen. Auffällig viele kompetente Fachkräfte sind zu SSI gewechselt. Insider sehen sehr wohl Unterschiede in der Aufstellung der Firmen. Während Research Now sein Backoffice im günstigen Indien hat, lässt SSI die arbeitsintensiven Tötigkeiten in Rumänien durchführen.SSI hat erst kürzlich seinen 40 Geburtstag gefeiert. Konzernchef Chris Fanning machte auf dem Esoamr einen sehr selbstbewussten Eindruck. Gegenüber planung&analyse sagte er:" Wir arbeiten schneller als andere Firmen mit denen wir konkurrieren und wir machen einen besseren Job in der Technologie."