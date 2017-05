Geschäftsjahr 2016 InSites Consulting legt zweistellig zu

Das belgische Marktforschungsinstitut InSites Consulting hat ihr Umsatzwachstum für 2016 bekannt gegeben. Angekündigt wird zudem eine Plattform für die Zusammenarbeit mit Verbrauchern, die nach dem Sommer eröffnet werden soll.

Das Umsatzwachstum von InSites Consulting habe bei 18 Prozent gelegen, teilte das Unternehmen mit. 2016 war zudem das Jahr, in dem die Agentur durch Eröffnung eines Büros in Düsseldorf ihr Geschäft auf den deutschen Markt ausweitete. Damit führt das Institut mittlerweile fünf Büros weltweit, in Gent, Rotterdam, New York, London und Düsseldorf. Kristof De Wulf, CEO InSites Consulting erklärt: „Durch unsere Büros können wir näher bei unseren Kunden sein und besser auf ihre strategischen Herausforderungen reagieren." Daneben verfügt das Institut über ein weltweites Netzwerk von über 100 Community-Moderatoren in mehr als 40 Ländern, so eine Mitteilung.

Für dieses Jahr kündigt InSites Consulting ein neues Instrument an, den Consumer Collaboration Square. Hier soll es um die Zusammenarbeit mit Konsumenten gehen und zwar nicht nur Social Listening, sondern auch Consumer Consulting, Consumer Co-Creation und –Validation, wie aus einem planung&analyse vorliegenden Konzept hervorgeht. Bislang laufen drei Beta-Versionen für eine Auswahl von Kunden. Mit dem Insight Activation Studio hatte InSites bereits eine Plattform entwickelt, die vor allem in großen Unternehmen Mitarbeiter aller Abteilungen mit Verbrauchern in Kontakt bringt.Der offizielle Start des Tools Consumer Collaboration Square soll im Sommer stattfinden. „Wir glauben an die einzigartige Kraft der Kombination aus Technologie und intelligenten menschlichen Ideen, wenn es darum geht, für Marken die größtmögliche Wirkung zu erzielen“, sagt Annelies Verhaeghe, Leiterin des Bereichs Forschungsinnovation bei InSites Consulting. InSites Consulting besteht seit 1997. Der absolute Umsatz wurde nicht veröffentlicht. 187 Mitarbeiter sind für das Unternehmen tätig.