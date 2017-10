Frauen in der Marktforschung Women in Research sehen keine Gleichberechtigung

Woman in Research Foto: Woman in Research

Die Initiative Women in Research (WIRe) veröffentlicht zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren eine Studie zur Gleichstellung von Frauen in der Marktforschung. Die Daten zeigen zwar eine leichte Verbesserung der Situation, aber Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern existiert in der Marktforschungsindustrie noch nicht.