Die Forschungsgruppe g/d/p aus Hamburg bekommt im Bereich Shopper Research nun Unterstützung von Kevin Schwinn, Marie Schulte und Dr. Tobias Henkel.



(Bild: g/d/p)

Kevin Schwinn schloss sein Studium an der Universität des Saarlandes im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt ‚Verhaltensgesteuertes Management und Marketing' mit dem Master of Science ab. Marie Schulte hat nach ihrem Studium ‚Marketing und Distributionsmanagement' als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Marketing der Technischen Universität Braunschweig gearbeitet und dort ihre Promotion fertiggestellt. Dr. Tobias Henkel war nach seinem Studium der Ernährungsökonomie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Agrarpolitik und Marktforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen tätig und hat dort seine Doktorarbeit verfasst.