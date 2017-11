Enterprise Feedback Management Neuer Chief Technology Officer bei Questback

Radu Immenroth soll als CTO bei Questback das Geschäft vorantreiben. Er ist bereits seit mehr als sechs Jahren beim Befragungsspezialisten tätig.

Der Technologie-Experte hat zuvor bei Questback verschiedene Führungspositionen inne gehabt, zuletzt als Global VP of Product Strategy. Immenroth löst Oliver Trabert ab, der die Position seit 2010 innehatte. Als CTO wird er zusätzlich zu der Produktstrategie den Engineering- und IT Operations-Bereich verantworten. Immenroth hat einen Bachelor of Science in Technischer Informatik der RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) Aachen und einen Master of Business Administration der britischen University of Surrey.

Questback bietet Softwarelösungen zum Befragungsmanagement und bezeichnet sich selbst als Europas Marktführer für Enterprise Feedback Management-Systeme. Über 4000 Kunden aus allen Branchen nutzen die Softwarelösungen für komplexe Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen und Marktforschung. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 19 Ländern und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Deutscher Unternehmenssitz ist Köln. Firmenhauptsitz ist Oslo.