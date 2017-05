Deal mit Kundenkarten-Anbieter Research Now macht Umfragen für Nectar

Der Panelanbieter Research Now wird die Umfragen für das britische Kundenbindungs-Programm Nectar durchführen. Dies berichtet der Fachdienst Research Live.

Nectar ist eines der führenden Loyalty-Programme in UK. Hauptsächlich werden die Karten vom britischen Lebensmitteleinzelhändler Sainsbury ausgegeben und stellen damit die Haupt-Konkurrenz zur Kundenkarte von Tesco dar. Aber auch BP, Argos und Homebase nehmen an dem Programm teil. Das System besteht seit 2002.

Jetzt bietet Nectar auch ein Plattform für Befragungen in der Community an und Research Now übernimmt das Panel mit 100.000 britischen Konsumenten. Chris Dubreuil, Geschäftsführer EMEA von Research Now sagt: "Durch die Ausweitung unserer Beziehung zu Nectar können wir das Panel-Angebot in Großbritannien deutlich erhöhen und unsere Position als führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Online-Panel-Daten in der Branche weiter ausgebauen."