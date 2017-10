Digitale Transformation in der Marktforschung Benchmark-Studie auf dem Weg

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin wurde unter dem Titel "Digital Future" eine Studie zur Digitalen Transformation in der Marktforschung initiiert. Möglichst viele Marktforscher im deutschsprachigen Bereich sollen mitmachen.

Geplant ist ein breites Spektrum von Aktiven in der Marktforschung zu erreichen, sowohl Betriebsmarktforscher als auch Forscher an Instituten und Panel- oder Technikunternehmen. So sollte ein Querschnitt der Branche entstehen, um ein möglichst vollständiges Bild der Situation im Jahr 2017 zu zeichnen. Initiert wurde die Studie von Prof. Dr. Holger Lütters von der HTW Berlin sowie Malte Friedrich-Freksa von GapFish. Die ersten Ergebnise der Befragung werden auf der Research & Results vorgestellt. In der kommenen planung&analyse wird ebenfalls davon zu lesen sein.



planung&analyse unterstützt die Studie und bittet alle Leser jetzt hier punda.digitalfutur.com an der Befragung teilzunehmen. Vielen Dank.