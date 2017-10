Auszeichnung für Behavioural Economics Nobelpreis für Verhaltensökonom Thaler

Richard Thaler bekommt den Nobelpreis für Wirtschaft Foto: Chatham House / Flickr

Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr wieder an einen Verhaltensökonomen. Der 72-jährige Richard H. Thaler, der an der Universität von Chicago lehrt, bekommt die Auszeichnung für das Aufdecken der psychologischen Faktoren, die hinter wirtschaftlichen Entscheidungen stehen.