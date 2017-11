Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute Roland Abold wird in Vorstand gewählt

Bei der Mitgliederversammlung des ADM am vergangenen Freitag wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Roland Abold von der GfK wird künftig gemeinsam mit dem Vorsitzenden Bernd Wachter und Sebastian Götte den Vorstand des Branchenverbandes stellen.

Nachdem im Oktober bekannt wurde, dass ADM-Vorstand Bettina Klumpe Anfang kommenden Jahres die Geschäftsführung des Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute übernimmt, war klar, dass für den Verband ein neues Vorstandsmitglied gewählt werden muss. Am vergangenen Freitag wurde bei der Mitgliederversammlung Roland Abold von der GfK in diese Position gewählt. Dies teilte der Geschäftsführer des ADM, Erich Wiegand, planung&analyse auf Nachfrage mit.Abold wird künftig gemeinsam mit dem Vorsitzenden Bernd Wachter und mit Sebastian Götte den Vorstand des Branchenverbandes stellen. Klumpe, langjähriges Vorstandsmitglied, wird Geschäftsführerin des Verbandes ( wir berichteten ), der zum Jahreswechsel neue Räumlichkeiten für seine Geschäftsstelle in Berlin beziehen wird. Der jetzige Geschäftsführer Wiegand wird Ende des Jahres aus Altersgründen ausscheiden.Abold leitet bei der GfK in Nürnberg den Stabsbereich „Sales Office“ für die Region Deutschland/Schweiz und ist seit 2007 für das Unternehmen tätig. Vor seiner Zeit bei der GfK forschte er von 2003 bis 2007 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bamberg im Bereich der empirischen Wirtschafts- und Sozialwissenschaft. Zu seinen aktuellen Aufgaben bei der GfK zählen die Planung und Steuerung von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sowie die strategische Kundenentwicklung.

Zum Thema Marktforschung ist Abold als Lehrbeauftragter an der FH Kufstein (Österreich) tätig, hält regelmäßig Vorträge und hat mehrere Veröffentlichungen publiziert. Er hat Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaft an der Universität Bamberg sowie an der Université de Fribourg (Schweiz) studiert.