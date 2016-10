Der neue Sendeplatz in der Sonntags-Primetime hat sich für "The Voice of Germany" bezahlt gemacht - und das, obwohl mit dem "Tatort" starke Konkurrenz vorhanden war. Am Samstag holte RTL mit der sechsten Folge von "Das Supertalent" den Tagessieg.

Die Marktanteile vom 23.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Die Wahrheit

ARD 20:15:23 2,85 MIO

21,3 % 9,52 MIO

26,0 % 2. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:49 2,48 MIO

19,3 % 4,02 MIO

11,6 % 3. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 7

RTL 19:06:15 1,62 MIO

15,9 % 3,55 MIO

11,7 % 4. Tagesschau

ARD 19:59:53 1,61 MIO

13,9 % 6,83 MIO

20,3 % 5. RTL AKTUELL

RTL 18:44:49 1,50 MIO

17,3 % 4,20 MIO

16,1 % 6. G.I. Joe: Die Abrechnung

PRO7 20:14:30 1,44 MIO

11,0 % 2,51 MIO

7,1 % 7. FORMEL 1 - USA, DAS RENNEN

RTL 21:03:39 1,37 MIO

11,2 % 4,34 MIO

13,4 % 8. GRILL DEN HENSSLER Folge 3

VOX 20:15:00 1,24 MIO

11,2 % 2,20 MIO

7,5 % 9. Das große Backen

SAT.1 17:53:15 1,21 MIO

16,3 % 2,26 MIO

10,2 % 9. GALILEO SPEZIAL

PRO7 19:02:41 1,21 MIO

12,3 % 1,77 MIO

6,0 % 11. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 4

VOX 19:14:11 1,10 MIO

10,8 % 2,00 MIO

6,6 % 12. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:45:06 1,09 MIO

15,1 % 2,88 MIO

13,4 % 13. FORMEL 1 - USA, COUNTDOWN

RTL 20:14:55 1,03 MIO

7,9 % 2,46 MIO

6,8 % 14. Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1 18:54:44 0,96 MIO

10,1 % 3,43 MIO

11,9 % 15. Harry Potter und die Kammer des Schreckens

SAT.1 14:51:29 0,89 MIO

15,5 % 1,59 MIO

9,8 % 16. LUKE! Die Woche und ich

SAT.1 22:29:50 0,88 MIO

10,5 % 1,41 MIO

6,5 % 17. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:31 0,86 MIO

7,7 % 2,77 MIO

8,4 % 18. BIETE ROSTLAUBE, SUCHE TRAUMAUTO Folge 17

VOX 18:12:31 0,85 MIO

10,5 % 1,66 MIO

6,8 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:35:20 0,85 MIO

10,3 % 1,03 MIO

4,1 % 20. Terra X: Große Völker: Die Germanen

ZDF 19:31:04 0,77 MIO

7,2 % 3,78 MIO

11,9 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 18:07:47 0,74 MIO

10,3 % 0,93 MIO

4,3 % 21. PROMINENT! Folge 43

VOX 23:35:27 0,74 MIO

14,7 % 1,42 MIO

11,5 %

Die Marktanteile vom 22.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 6

RTL 20:15:00 2,36 MIO

23,1 % 4,46 MIO

15,1 % 2. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,38 MIO

15,5 % 6,45 MIO

23,3 % 3. THE BIG MUSIC QUIZ Folge 3

RTL 22:57:55 1,32 MIO

16,8 % 2,33 MIO

10,9 % 4. Sportschau Fußball-Bundesliga 8. Spieltag

ARD 18:28:11 1,19 MIO

17,0 % 5,41 MIO

23,6 % 5. Lotto am Samstag

ARD 19:56:51 1,13 MIO

13,3 % 4,91 MIO

18,3 % 6. Schwarzach 23

ZDF 20:15:29 1,00 MIO

9,6 % 4,47 MIO

14,6 % 7. Schlagerbooom - Das internationale Schlagerfest

ARD 20:14:34 0,98 MIO

9,8 % 6,20 MIO

21,8 % 8. STIRB LANGSAM: JETZT ERST RECHT

SAT.1 20:14:55 0,92 MIO

8,9 % 1,85 MIO

6,2 % 9. Der Teufel trägt Prada

VOX 20:15:00 0,88 MIO

8,5 % 1,56 MIO

5,2 % 10. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:37 0,87 MIO

11,2 % 1,79 MIO

7,1 % 11. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 0,74 MIO

11,4 % 2,34 MIO

10,9 % 12. das aktuelle sportstudio

ZDF 23:00:27 0,68 MIO

9,6 % 2,41 MIO

12,9 % 13. BIG COUNTDOWN

PRO7 20:14:30 0,66 MIO

7,6 % 0,99 MIO

4,1 % 14. Galileo

PRO7 19:05:55 0,63 MIO

8,1 % 0,93 MIO

3,7 % 15. BEST OF...! - DEUTSCHLANDS SCHNELLSTE RANKINGSHOW Folge 42

RTL 17:45:02 0,62 MIO

11,1 % 1,43 MIO

8,1 % 15. Der Hundeprofi Folge 5

VOX 19:07:59 0,62 MIO

7,9 % 1,65 MIO

6,5 % 17. DER BLAULICHT REPORT - CLIP Folge 99

RTL 13:30:28 0,60 MIO

14,9 % 1,32 MIO

12,5 % 17. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,60 MIO

10,9 % 0,85 MIO

5,0 % 19. DER BLAULICHT REPORT Folge 50 Wdh

RTL 12:29:03 0,59 MIO

15,6 % 1,21 MIO

12,3 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:52 0,59 MIO

9,3 % 0,74 MIO

3,5 % 21. AUF STREIFE

SAT.1 16:01:25 0,58 MIO

13,3 % 1,75 MIO

12,9 % 21. MF: Live Fußball: Bundesliga, 8. Spt.: Konferenz (Sa), NB (N)

SkyBulMfG1 17:22:48 0,58 MIO

12,1 % 0,94 MIO

6,4 % 21. MF: Live Fußball: Bundesliga, 8. Spt.: Konferenz (Sa) (N)

SkyBulMfG1 15:29:47 0,58 MIO

12,7 % 1,03 MIO

7,5 %

Der Sonntagabend ist für gewöhnlich ein hart umkämpftes TV-Terrain. Etwas überraschend war demnach die Entscheidung der Sat-1-Verantwortlichen, die Show "The Voice of Germany" von Freitagabend auf Sonntagabend zu verlegen. Die Folgen auf Pro Sieben laufen weiter am Donnerstag. Gegen den "Tatort" im Ersten konnte die gestrige Premieren-Sendung auf dem neuen Platz aber erwartungsgemäß nicht ganz mithalten. Der Krimi "Die Wahrheit" lockte insgesamt 9,52 Millionen Menschen vor die Flimmerkiste und erreichte damit 26 Prozent Marktanteil, in der werberelevanten Zielgruppe 21 Prozent. Daran kam "The Voice of Germany" nicht ganz heran. Bei den jungen Zuschauern holte die Sendung 19,3 Prozent und verpasst somit knapp den gestrigen Tagessieg. Die mutige Entscheidung, den Sendeplatz zu verlegen, hat sich somit durchaus bezahlt gemacht.Am Samstag hatte "Das Supertalent" von RTL bei den jungen Zuschauern die Nase vorn - 2,36 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren saßen vor dem Fernseher. Sehr enttäuschend verlief stattdessen "Big Countdown" für Pro Sieben, eine Hommage an die 90er Jahre. Nur etwa 0,99 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. Die Sendung hatte mit "Der Teufel trägt Prada" auf Vox, "Stirb langsam" auf Sat 1 und dem "Schlagerfest" im Ersten starke Konkurrenz. ron