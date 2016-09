Die Marktanteile vom 28.9.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. FB UEFA CL: Atlético Madrid-Bay.München

ZDF 20:46:48 2,45 MIO

22,9 % 8,32 MIO

28,5 % 2. heute-journal / Wetter

ZDF 21:32:40 2,18 MIO

19,4 % 7,13 MIO

23,3 % 3. FB UEFA CL: Celtic Glasgow-Manchester City Zus.

ZDF 22:47:12 1,73 MIO

21,5 % 5,69 MIO

26,3 % 4. FB UEFA CL: M'Gladbach-FC Barcelona Zus.

ZDF 22:50:29 1,71 MIO

21,9 % 5,71 MIO

27,3 % 5. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6095

RTL 19:38:47 1,65 MIO

19,3 % 3,09 MIO

11,5 % 6. FB UEFA CL: Moderation

ZDF 20:25:25 1,60 MIO

17,4 % 5,36 MIO

21,2 % 7. FB UEFA CL: Dortmund-Real Madrid Zus.

ZDF 23:04:51 1,48 MIO

20,8 % 4,06 MIO

22,1 % 8. DIE 25... Folge 4

RTL 20:15:05 1,43 MIO

13,2 % 2,69 MIO

8,9 % 9. FB UEFA CL: Monaco-Leverkusen Zus.

ZDF 23:10:00 1,41 MIO

20,7 % 3,88 MIO

22,1 % 10. Das weiße Kaninchen

ARD 20:15:01 1,08 MIO

10,0 % 3,84 MIO

12,6 % 11. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 1,05 MIO

17,9 % 3,31 MIO

16,6 % 12. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2526

RTL 19:07:30 0,96 MIO

14,3 % 2,24 MIO

9,8 % 13. Tagesschau

ARD 19:59:59 0,94 MIO

10,2 % 4,37 MIO

15,5 % 14. Galileo

PRO7 19:06:07 0,85 MIO

11,5 % 1,25 MIO

5,1 % 14. STERN TV

RTL 22:15:25 0,85 MIO

11,7 % 1,95 MIO

10,3 % 16. auslandsjournal

ZDF 23:17:07 0,82 MIO

14,5 % 2,21 MIO

15,8 % 17. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:26 0,74 MIO

15,2 % 0,88 MIO

5,3 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:22 0,71 MIO

12,6 % 0,85 MIO

4,4 % 19. Outlander Folge 207

VOX 20:15:02 0,70 MIO

6,5 % 1,31 MIO

4,3 % 19. Outlander Folge 208

VOX 21:35:32 0,70 MIO

6,8 % 1,29 MIO

4,7 % 21. Karawane der Köche

SAT.1 20:14:23 0,67 MIO

6,7 % 1,21 MIO

4,4 % 21. NEWSTIME

PRO7 17:59:28 0,67 MIO

15,4 % 0,81 MIO

5,5 %

Aus Zuschauersicht scheint das Gastspiel des deutschen Rekordmeisters in Madrid die wesentlich attraktivere Partie gewesen zu sein als der Champions-League-Auftakt von Borussia Dortmund vor zwei Wochen. Damals hatten 5,93 Millionen Zuschauer eingeschaltet . Auch in der jungen Zielgruppe gab es für das Bayern-Spiel ein wesentlich größeres Publikum: 2,45 Millionen Zuschauer bedeuteten gegenüber dem BVB-Spiel fast eine Verdopplung. Der Marktanteil lag bei 22,9 Prozent.Die anderen Sender mussten angesichts dieser Konkurrenz die Waffen strecken: RTL kam dem ZDF mit "" noch am nächsten. Die Sendung brachte es auf 1,43 Millionen junge Zuschauer und 13,2 Prozent Marktanteil. Pro Sieben gelang mit "Quantico" derweil ebenso wenig der Sprung über die Millionenmarke wie Vox mit "Outlander" und Sat 1 mit "Karawane der Köche".Ein Achtungserfolg gelang der ARD mit "": Für den Cybergrooming-Krimi interessierten sich 1,08 Millionen junge Zuschauer, was dem Ersten 10,0 Prozent Marktanteil einbrachte. Auch insgesamt erzielte der Fernsehfilm gute Werte: 3,84 Millionen Zuschauer bedeuteten 12,6 Prozent Marktanteil. ire