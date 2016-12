Das ZDF konnte am Dienstag mit dem Familienfilm "Paddington" nach dem gleichnamigen Kinderbuch sehr gute Marktanteile erzielen - auch bei den jungen Zuschauern. Das Interesse an den Sondersendungen zu dem Anschlag in Berlin war weiterhin sehr groß.

Die Marktanteile vom 21.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6153

RTL 19:43:23 1,62 MIO

17,2 % 3,10 MIO

10,1 % 2. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 1116

RTL 20:20:34 1,45 MIO

13,1 % 2,76 MIO

8,4 % 3. RTL AKTUELL

RTL 18:44:45 1,32 MIO

19,4 % 3,91 MIO

15,8 % 4. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,29 MIO

13,4 % 5,32 MIO

16,9 % 5. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 107

RTL 21:20:47 1,28 MIO

11,4 % 2,52 MIO

8,0 % 6. DIE SIMPSONS

PRO7 21:13:08 1,20 MIO

10,3 % 1,39 MIO

4,2 % 7. DIE SIMPSONS

PRO7 21:42:07 1,19 MIO

10,7 % 1,39 MIO

4,5 % 8. DIE SIMPSONS

PRO7 20:43:33 1,10 MIO

9,6 % 1,32 MIO

4,0 % 9. Brennpunkt: Anschlag in Berlin

ARD 20:14:22 1,08 MIO

10,2 % 4,58 MIO

14,2 % 10. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2584

RTL 19:12:43 1,07 MIO

13,6 % 2,40 MIO

8,6 % 11. heute-journal

ZDF 21:42:26 1,06 MIO

9,7 % 4,22 MIO

13,8 % 12. DIE SIMPSONS

PRO7 20:14:23 1,05 MIO

9,9 % 1,27 MIO

3,9 % 13. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 1,04 MIO

16,7 % 2,54 MIO

11,4 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 22:10:53 1,03 MIO

10,6 % 1,19 MIO

4,4 % 15. Paddington

ZDF 20:17:35 1,00 MIO

8,9 % 4,19 MIO

12,8 % 16. Family Guy

PRO7 22:39:01 0,96 MIO

11,8 % 1,05 MIO

4,7 % 17. Galileo

PRO7 19:06:43 0,94 MIO

11,3 % 1,46 MIO

5,1 % 18. TAGESTHEMEN EXTRA

ARD 22:17:33 0,89 MIO

9,1 % 3,86 MIO

14,5 % 19. Männerherzen ... und die ganz, ganz große Liebe

SAT.1 20:14:46 0,86 MIO

7,8 % 1,57 MIO

5,0 % 20. Sportschau Fußball-Bundesliga 16. Spieltag

ARD 22:34:05 0,80 MIO

10,4 % 3,48 MIO

16,6 % 21. EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N)

RTL 17:59:54 0,79 MIO

13,8 % 1,92 MIO

9,5 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 18:39:39 0,79 MIO

11,8 % 0,94 MIO

3,9 %

Insgesamt lockte die Verfilmung von "Paddington" aus dem Jahr 2014 zur besten Sendezeit 4,19 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Der Marktanteil kletterte auf 12,8 Prozent. Damit rückte das ZDF der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft", die auf 4,55 Millionen Zuschauer kam, dicht auf die Pelle. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte "Paddington" mit einem guten Marktanteil von 8,9 Prozent bei 1,00 Million Zuschauern überzeugen.Die meisten Zuschauer hatten am Tag nach dem Terroranschlag in Berlin indes Nachrichtensendungen: Die "Tagesschau" war am Dienstag mit insgesamt 5,32 Millionen Zuschauern (16,9 Prozent Marktanteil) die meistgesehene Sendung des Tages, beim anschließenden "Brennpunkt: Anschlag in Berlin" blieben 4,58 Millionen Zuschauern dran. Mit den "heute"-Nachrichten im ZDF informierten sich um 19 Uhr 4,88 Millionen Zuschauer (18,5 Prozent Marktanteil) über den aktuellen Stand der Dinge. "RTL Aktuell" konnte mit einem Marktanteil von 19,4 Prozent vor allem bei den jungen Zuschauern punkten.Meistgesehene Sendung des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Vorabendserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die mit 1,62 Millionen Zuschauern 17,2 Prozent Marktanteil erzielte, zur besten Sendezeit hatte ebenfalls RTL mit der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" mit 1,45 Millionen Zuschauern (13,1 Prozent Marktanteil) die Nase vorne. dh