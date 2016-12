Die Marktanteile vom 15.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6150

RTL 19:38:25 1,55 MIO

17,6 % 3,05 MIO

10,7 % 2. WER WIRD MILLIONŽR ? DAS šBERRASCHUNGS-SPECIAL Folge 64

RTL 20:14:57 1,30 MIO

12,4 % 4,51 MIO

14,7 % 3. Criminal Minds Folge 227

SAT.1 20:14:57 1,24 MIO

11,8 % 2,05 MIO

6,5 % 4. Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer

VOX 20:14:54 1,22 MIO

11,8 % 2,51 MIO

8,3 % 5. Criminal Minds Folge 228

SAT.1 21:13:09 1,19 MIO

11,4 % 2,10 MIO

7,0 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:46 1,07 MIO

17,3 % 3,20 MIO

14,2 % 7. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,05 MIO

11,2 % 4,81 MIO

16,2 % 8. Wolfsland - Tief im Wald

ARD 20:15:02 0,99 MIO

9,3 % 5,01 MIO

16,0 % 9. ALLES WAS ZŽHLT Folge 2581

RTL 19:07:26 0,97 MIO

13,2 % 2,32 MIO

9,1 % 10. Galileo

PRO7 19:06:32 0,93 MIO

11,7 % 1,33 MIO

5,0 % 10. red. 2016 - Der groáe Jahresrckblick der Stars

PRO7 20:14:49 0,93 MIO

10,1 % 1,30 MIO

4,9 % 12. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1332

RTL II 18:59:48 0,84 MIO

11,2 % 1,14 MIO

4,4 % 13. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,79 MIO

14,1 % 2,14 MIO

10,4 % 14. SCHNAPP DIR DAS GELD! Folge 3

RTL 22:15:01 0,78 MIO

10,0 % 1,82 MIO

8,3 % 15. RTL II NEWS

RTL II 19:58:56 0,77 MIO

8,4 % 1,09 MIO

3,7 % 16. Blindspot Folge 16

SAT.1 22:11:44 0,71 MIO

8,9 % 1,60 MIO

7,1 % 17. RTL II YOU FLASH Folge 2

RTL II 18:57:10 0,70 MIO

11,1 % 0,90 MIO

4,0 % 18. Die Bergretter

ZDF 20:14:52 0,66 MIO

6,2 % 4,39 MIO

14,0 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:17 0,65 MIO

10,8 % 0,84 MIO

3,8 % 19. UNTER UNS Folge 5503

RTL 17:30:15 0,65 MIO

15,0 % 1,21 MIO

7,3 % 21. heute-journal

ZDF 21:44:03 0,64 MIO

6,4 % 3,90 MIO

13,6 % 22. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:57:33 0,63 MIO

8,5 % 1,62 MIO

6,4 %

Mit "" schafft es Vox in die Top 5 der TV-Quoten: Der Fantasyfilm sicherte dem Sender mit der roten Kugel einen sehr guten Marktanteil von 11,8 Prozent - also gut 1,8 Prozent mehr als in der Vorwoche, in der ein anderer Teil des Franchise gezeigt wurde. 1,24 Millionen junge Erwachsene fieberten beim Abenteuer mit, insgesamt waren es 2,05 Millionen Zuschauer (6,5 Prozent MA).Schwestersender RTL punktete indes mit dem Überraschungs-Special des Klassikers "": 1,30 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe schalteten ein (12,4 Prozent MA). Beim Gesamtpublikum landete der Sender aus Köln bei guten 4,51 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 14,7 Prozent entspricht. Sat 1 schaffte es zur Prime-Time mit "" auf einen Marktanteil von 11,8 Prozent (1,24 Millionen junge Zuschauer).Im Vergleich zum Vorjahr hat der damals schon ohnehin schwache "" der Sendung "" abermals verloren: Waren es 2015 noch 1,25 Millionen junge Zuschauer, schrumpfte die Zahl am gestrigen Donnerstag auf magere 0,93 Millionen werberelevante Personen. Am Marktanteil gemessen liegt der diesjährige Jahresrückblick mit 10,1 Prozent aber rund 1,3 Prozent höher als zum Vorjahr. kn