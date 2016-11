Die Marktanteile vom 8.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6123

RTL 19:38:52 1,83 MIO

18,4 % 3,23 MIO

10,4 % 2. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 1110

RTL 20:15:04 1,80 MIO

15,8 % 3,41 MIO

10,4 % 3. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 101

RTL 21:15:01 1,60 MIO

14,8 % 3,07 MIO

10,0 % 4. DIE SIMPSONS

PRO7 20:14:41 1,43 MIO

12,7 % 1,68 MIO

5,1 % 5. DIE SIMPSONS

PRO7 20:42:15 1,38 MIO

12,0 % 1,57 MIO

4,8 % 6. Schlimmer geht immer

SAT.1 20:14:43 1,31 MIO

11,8 % 2,64 MIO

8,3 % 7. DIE SIMPSONS

PRO7 21:10:08 1,28 MIO

11,4 % 1,43 MIO

4,5 % 8. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,24 MIO

11,7 % 5,11 MIO

15,9 % 8. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2554

RTL 19:07:21 1,24 MIO

14,9 % 2,62 MIO

9,5 % 8. RTL AKTUELL

RTL 18:44:48 1,24 MIO

16,9 % 3,64 MIO

14,8 % 11. heute-journal

ZDF 21:45:29 1,13 MIO

10,9 % 4,05 MIO

14,0 % 12. Galileo

PRO7 19:05:29 1,09 MIO

12,0 % 1,55 MIO

5,3 % 13. Family Guy

PRO7 21:38:51 1,00 MIO

9,4 % 1,11 MIO

3,7 % 14. ZDFzeit: Macht, Geld, Lügen - Clinton gegen Trump

ZDF 20:15:38 0,96 MIO

8,4 % 3,08 MIO

9,4 % 15. 6 MÜTTER Folge 1

VOX 21:45:07 0,94 MIO

10,2 % 1,67 MIO

6,5 % 16. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,93 MIO

14,1 % 2,36 MIO

10,5 % 16. In aller Freundschaft Folge 748

ARD 21:04:03 0,93 MIO

8,3 % 5,82 MIO

18,2 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:05 0,86 MIO

12,0 % 1,07 MIO

4,4 % 19. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:35 0,80 MIO

12,7 % 1,83 MIO

8,3 % 19. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1305

RTL II 18:58:57 0,80 MIO

9,5 % 1,06 MIO

3,8 % 21. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:57:29 0,79 MIO

9,4 % 1,73 MIO

6,2 % 22. Frontal 21

ZDF 20:59:58 0,78 MIO

6,9 % 2,81 MIO

8,7 %

940.000 Zuschauer von 14 bis 49 Jahren verfolgten die Auftaktfolge der Doku-Soap, die Promi-Mütter wie Dana Schweiger, Anni Friesinger oder Nina Bott in ihrem Alltag begleitet. Der Marktanteil kletterte auf starke 10,2 Prozent. Insgesamt schalteten 1,67 Millionen Zuschauer die erste Folge ein.Den Tagessieg sicherte sich die große Schwester RTL: Die Vorabend-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erzielte mit 1,83 Millionen Zuschauern starke 18,4 Prozent Marktanteil. Auch zur besten Sendezeit hatte RTL mit der Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" die Nase vorne, die gute Marktanteile von 15,8 und 14,8 Prozent erzielte. Sat 1 holte mit der Komödie "Schlimmer geht immer" mit Sebastian Bezzel gute 11,8 Prozent Marktanteil.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war die ARD-Serie "In aller Freundschaft", die mit insgesamt 5,82 Millionen Zuschauern 18,2 Prozent Marktanteil erzielte. Die Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens" kam zuvor mit 5,13 Millionen Zuschauern auf 15,6 Prozent Marktanteil. Die ZDF-Doku "Macht, Geld, Lügen - Clinton gegen Trump" erzielte am Vorabend der US-Wahlen mit 3,08 Millionen Zuschauern lediglich 9,4 Prozent Marktanteil. dh