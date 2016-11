Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Die zweite Staffel der Vox-Serie "Club der roten Bänder" ist am Montag mit hervorragenden Einschaltquoten auf den Bildschirm zurückgekehrt. Der Marktanteil der ersten beiden Folgen war doppelt so hoch wie der normale Senderschnitt von Vox.

Die Marktanteile vom 7.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. BAUER SUCHT FRAU Folge 5

RTL 21:16:00 1,93 MIO

16,6 % 5,07 MIO

15,8 % 2. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:03 1,93 MIO

16,8 % 2,42 MIO

7,3 % 3. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 2

VOX 21:10:30 1,87 MIO

15,8 % 3,03 MIO

9,3 % 4. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 1

VOX 20:15:02 1,84 MIO

15,7 % 2,97 MIO

8,8 % 5. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6122

RTL 19:38:05 1,82 MIO

19,0 % 3,38 MIO

11,3 % 6. The Big Bang Theory

PRO7 20:42:01 1,50 MIO

12,5 % 1,85 MIO

5,4 % 7. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1268

RTL 20:15:02 1,48 MIO

12,5 % 5,02 MIO

14,9 % 8. The Big Bang Theory

PRO7 21:09:27 1,43 MIO

11,6 % 1,75 MIO

5,1 % 9. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:15 1,26 MIO

16,1 % 3,29 MIO

15,2 % 10. RTL AKTUELL

RTL 18:44:48 1,23 MIO

16,3 % 3,64 MIO

14,6 % 11. The Big Bang Theory

PRO7 21:35:44 1,22 MIO

10,4 % 1,54 MIO

4,8 % 12. Galileo

PRO7 19:04:49 1,18 MIO

13,4 % 1,57 MIO

5,5 % 13. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,06 MIO

10,3 % 4,90 MIO

15,7 % 14. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2553

RTL 19:07:11 1,05 MIO

13,1 % 2,43 MIO

9,0 % 15. Solo für Weiss Folge 1

ZDF 20:15:35 1,00 MIO

8,3 % 5,84 MIO

17,3 % 16. heute-journal

ZDF 21:45:02 0,96 MIO

8,6 % 4,44 MIO

14,5 % 17. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:42 0,95 MIO

13,1 % 1,13 MIO

4,7 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:07:46 0,85 MIO

13,9 % 1,01 MIO

4,8 % 19. Jack Reacher

ZDF 22:16:04 0,84 MIO

12,9 % 3,00 MIO

17,0 % 20. Navy CIS Folge 282

SAT.1 20:14:28 0,83 MIO

7,1 % 2,30 MIO

6,8 % 21. PROMINENT! Folge 218

VOX 19:58:35 0,81 MIO

8,0 % 1,70 MIO

5,5 % 22. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,79 MIO

11,7 % 2,16 MIO

9,6 %

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielten die beiden ersten Folgen mit 1,84 beziehungsweise 1,87 Millionen Zuschauern starke Marktanteile von 15,7 und 15,8 Prozent. Zum Vergleich: Im Oktober hatte Vox einen durchschnittlichen Marktanteil von 7,9 Prozent. Insgesamt lockte die Serie über eine Gruppe kranker Jugendlicher im Krankenhaus bis zu 3,03 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme - ein neuer Bestwert.Den Tagessieg musste Vox indes der großen Schwester RTL überlassen: Die fünfte Folge von "Bauer sucht Frau" war mit 1,93 Millionen Zuschauern (16,6 Prozent Marktanteil) die zuschauerstärkste Sendung in der jungen Zielgruppe, die Pro Sieben-Sitcom "The Big Bang Theory" platzierte sich mit ebenfalls 1,93 Millionen Zuschauern und 16,8 Prozent Marktanteil knapp dahinter.Einen sehr guten Start erwischte auch die neue ZDF-Krimireihe "Solo für Weiss" mit Anna Maria Mühe: Die erste Folge war mit 5,84 Millionen Zuschauern die zuschauerstärkste Sendung am Montag, der Marktanteil kletterte auf starke 17,3 Prozent. "Der Geld-Check" im Ersten erreichte mit 2,88 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 8,6 Prozent. dh