"The Voice of Germany" weiter stark unterwegs

"The Voice of Germany" hat sich gegenüber der Vorwoche leicht gesteigert - zumindest in der jungen Zielgruppe: Die Castingshow erzielte bei 2,47 Millionen jungen Zuschauern starke 23,5 Prozent Marktanteil. Das bedeutete zugleich den klaren Tagessieg. Insgesamt waren allerdings weniger Zuschauer dabei: Nachdem Pro Sieben in den Vorwochen die 4-Millionen-Marke knacken konnte, schalteten diesmal 3,90 Millionen Zuschauer ein, was 12,8 Prozent Marktanteil bedeutete.