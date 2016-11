"The Voice of Germany" läuft "RTL Spendenmarathon" den Rang ab

Die Castingshow "The Voice of Germany" ist nicht zu bremsen: Mit 1,97 Millionen jungen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,5 Prozent sangen sich die Gesangskandidaten wie in den vorherigen Wochen an die Spitze der TV-Quoten. Beim Gesamtpublikum erreichte der Sender ProSieben damit 3,15 Millionen Zuschauer und schaffte 10,8 Prozent Marktanteil.

Die Marktanteile vom 24.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Voice of Germany

PRO7 20:14:29 1,97 MIO

19,5 % 3,15 MIO

10,8 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6135

RTL 19:37:44 1,67 MIO

18,8 % 2,98 MIO

10,5 % 2. RTL SPENDENMARATHON 2016

RTL 21:59:05 1,67 MIO

16,3 % 5,15 MIO

17,9 % 4. RTL SPENDENMARATHON 2016

RTL 20:00:29 1,64 MIO

17,7 % 2,79 MIO

9,5 % 5. WER WIRD MILLIONŽR ? - PROMINENTEN-SPECIAL Folge 33

RTL 20:14:59 1,56 MIO

16,6 % 4,78 MIO

17,6 % 6. RTL SPENDENMARATHON 2016

RTL 21:02:33 1,47 MIO

13,7 % 4,54 MIO

14,3 % 7. Criminal Minds Folge 221

SAT.1 21:14:32 1,16 MIO

10,8 % 2,00 MIO

6,5 % 8. ALLES WAS ZŽHLT Folge 2566

RTL 19:09:36 1,14 MIO

14,8 % 2,28 MIO

8,7 % 9. Criminal Minds Folge 220

SAT.1 20:14:59 1,09 MIO

10,5 % 1,93 MIO

6,2 % 10. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,05 MIO

11,0 % 4,72 MIO

15,8 % 11. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 0,89 MIO

13,5 % 2,83 MIO

12,1 % 12. RTL SPENDENMARATHON 2016

RTL 19:04:37 0,86 MIO

12,4 % 2,01 MIO

8,2 % 13. RTL II NEWS

RTL II 19:58:58 0,84 MIO

9,0 % 1,15 MIO

3,9 % 14. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1317

RTL II 18:58:47 0,80 MIO

10,4 % 1,11 MIO

4,2 % 15. 2 Guns

VOX 20:14:59 0,78 MIO

7,5 % 1,53 MIO

5,1 % 16. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:34 0,77 MIO

13,1 % 1,78 MIO

8,6 % 17. Galileo

PRO7 19:05:48 0,76 MIO

9,4 % 1,22 MIO

4,5 % 17. Blindspot Folge 13

SAT.1 22:09:11 0,76 MIO

8,8 % 1,50 MIO

6,2 % 17. Herzblut. Ein Kluftingerkrimi

ARD 20:15:49 0,76 MIO

7,1 % 3,99 MIO

12,6 % 17. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:53 0,76 MIO

11,7 % 0,97 MIO

4,3 % 21. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:57:26 0,74 MIO

9,7 % 1,70 MIO

6,5 % 22. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:32 0,69 MIO

11,5 % 1,61 MIO

7,6 % 22. RTL SPENDENMARATHON 2016 - DIE HILFE DER STARS

RTL 23:30:25 0,69 MIO

14,0 % 1,88 MIO

14,4 %

Selbst die 21. Ausgabe des "RTL Spendenmarathons" musste sich in der Zielgruppe geschlagen geben - sofern man die mehrminütigen Schaltungen ins RTL-Studio einzeln betrachtet. Schaut man dagegen genauer hin, kann RTL relativ zufrieden sein. So erreichten die stündlichen Updatesendungen am Abend bis zu 1,67 Millionen werberelevante Zuschauer.Insgesamt fieberten wesentlich mehr Menschen mit: Bis zu 5,15 Millionen Zuschauer warteten gespannt auf das vorläufige Spendenergebnis. Wie hoch der Endbetrag sein wird, wird RTL genau 24 Stunden am heutigen Freitag um 18 Uhr bekannt geben.Der "RTL Spendenmarathon" profitierten dabei von dem starken Umfeld mit Formaten wie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" mit 1,67 Millionen jungen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,8 Prozent sowie "Wer wird Millionär?" mit 1,64 Millionen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und einem Anteil von 16,3 Prozent. Sat.1 und RTL verlieren dagegen deulich: "Criminal Minds" schafft in der werberelevanten Zielgruppe mit 1,09 Millionen Zuschauer gerade noch die 1-Millionen-Marke, "RTL 2 News" und "Berlin - Tag und Nacht" kommen je auf 0,84 Millionen und 0,80 Millionen junge Zuschauer.Im Gesamtpublikum konnte neben "Wer wird Millionär?" und dem RTL-Spendenmarathon vor allem das ZDF mit der Serie "Die Bergretter" punkten, die mit 4,67 Millionen Zuschauern 14,8 Prozent Marktanteil erzielte. kn