"The Voice of Germany" lässt der Konkurrenz weiter keine Chance

"The Voice of Germany" setzt ihren Siegeszug fort: Am Donnerstag versammlte die Castingshow insgesamt 3,86 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. In der jungen Zielgruppe verzeichnete die Talentshow fast eine Million Zuschauer mehr als die nächstplatzierte Sendung.