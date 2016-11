Die Marktanteile vom 16.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6129

RTL 19:37:33 1,61 MIO

18,2 % 2,90 MIO

10,2 % 2. Aktenzeichen XY... ungelöst

ZDF 20:15:32 1,54 MIO

14,5 % 6,09 MIO

19,5 % 3. The Taste

SAT.1 20:14:36 1,16 MIO

12,1 % 1,92 MIO

6,9 % 4. CRASH TEST PROMIS - STARS IM SELBSTVERSUCH Folge 2

RTL 20:14:52 1,15 MIO

11,0 % 2,16 MIO

7,1 % 5. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 1,10 MIO

16,3 % 3,24 MIO

14,0 % 6. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2560

RTL 19:06:38 1,08 MIO

14,4 % 2,29 MIO

9,0 % 6. heute-journal

ZDF 21:46:27 1,08 MIO

11,3 % 4,87 MIO

17,5 % 8. Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte

PRO7 20:14:33 1,07 MIO

10,1 % 1,49 MIO

4,8 % 9. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,05 MIO

11,0 % 4,44 MIO

14,9 % 10. RIZZOLI & ISLES Folge 89

VOX 20:14:59 0,96 MIO

9,0 % 2,32 MIO

7,4 % 11. Galileo

PRO7 19:05:15 0,94 MIO

11,6 % 1,44 MIO

5,4 % 12. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,87 MIO

13,8 % 2,25 MIO

10,4 % 13. RIZZOLI & ISLES Folge 66

VOX 21:11:58 0,84 MIO

8,2 % 2,15 MIO

7,2 % 14. Mike & Molly

PRO7 21:14:19 0,79 MIO

7,4 % 0,97 MIO

3,1 % 15. STERN TV

RTL 22:14:51 0,78 MIO

11,2 % 1,76 MIO

9,4 % 15. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:12 0,78 MIO

11,8 % 1,05 MIO

4,6 % 17. Mike & Molly

PRO7 21:42:00 0,74 MIO

7,5 % 0,93 MIO

3,3 % 17. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:34 0,74 MIO

12,0 % 1,83 MIO

8,7 % 19. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1311

RTL II 18:59:31 0,69 MIO

9,0 % 0,90 MIO

3,5 % 19. RTL II NEWS

RTL II 19:59:03 0,69 MIO

7,3 % 0,87 MIO

2,9 % 19. Cast away - Verschollen

KABEL 1 20:14:29 0,69 MIO

7,2 % 1,43 MIO

5,2 % 22. Mike & Molly

PRO7 22:08:36 0,68 MIO

7,8 % 0,88 MIO

3,5 %

Zum Start der neuen Staffel kam "The Taste" nicht über 8 Prozent Marktanteil hinaus, zuletzt zeigte die Formkurve immerhin wieder leicht nach oben. In dieser Woche konnte die Show aber noch einmal richtig einen draufpacken: Die vorletzte Folge erzielte am Mittwoch mit 1,16 Millionen Zuschauern von 14- bis 49-Jahren einen sehr guten Marktanteil von 12,1 Prozent.Damit konnte sich "The Taste" in der jungen Zielgruppe sogar gegen die RTL-Show "Crash Test Promis - Stars im Selbstversuch" durchsetzen, die mit 1,15 Millionen Zuschauern lediglich 11,0 Prozent Marktanteil erzielte. Nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Aktenzeichen XY" hatten am Mittwoch mehr Zuschauer in der jungen Zielgruppe.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war das ZDF-Magazin "Aktenzeichen XY ... ungelöst", das mit 6,09 Millionen Zuschauern 19,5 Prozent Marktanteil erreichte. Das ARD-Drama "Ein Teil von uns" versammelte 3,79 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen und kam damit auf 12,2 Prozent Marktanteil. dh