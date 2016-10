Starker Start für 6. Staffel von "The Voice of Germany"

"The Voice of Germany" ist sehr gut in die sechste Staffel gestartet: Insgesamt verfolgten 4,1 Millionen Zuschauer die ersten Blind Auditions. Damit musste sich die Castingshow zur besten Sendezeit nur "Hirschhausens Quiz des Menschen" im Ersten hauchdünn geschlagen geben.

Die Marktanteile vom 20.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Voice of Germany

PRO7 20:14:34 2,52 MIO

23,1 % 4,10 MIO

13,4 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6110

RTL 19:38:18 1,72 MIO

18,5 % 3,23 MIO

11,2 % 3. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 1

RTL 20:14:57 1,42 MIO

12,8 % 2,79 MIO

8,7 % 4. Criminal Minds Folge 251

SAT.1 20:15:03 1,32 MIO

11,9 % 2,45 MIO

7,7 % 5. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,31 MIO

13,1 % 4,61 MIO

15,3 % 6. red.

PRO7 22:34:00 1,29 MIO

17,6 % 2,09 MIO

10,6 % 7. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 8

RTL 21:15:24 1,29 MIO

11,7 % 2,61 MIO

8,5 % 8. RTL AKTUELL

RTL 18:44:54 1,15 MIO

18,0 % 3,37 MIO

15,2 % 9. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2541

RTL 19:06:37 1,07 MIO

14,1 % 2,45 MIO

9,6 % 10. Blindspot Folge 8

SAT.1 21:14:59 0,94 MIO

8,4 % 1,95 MIO

6,3 % 11. Galileo

PRO7 19:05:04 0,81 MIO

9,8 % 1,31 MIO

4,9 % 12. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1293

RTL II 18:59:46 0,79 MIO

10,2 % 0,97 MIO

3,8 % 13. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,78 MIO

14,1 % 2,04 MIO

10,3 % 14. VERDACHTSFÄLLE - SPEZIAL Folge 12

RTL 15:59:18 0,76 MIO

20,8 % 1,52 MIO

12,9 % 15. DER BLAULICHT REPORT Folge 32

RTL 14:59:17 0,72 MIO

20,7 % 1,38 MIO

11,9 % 15. Zwei verlorene Schafe

ZDF 20:14:59 0,72 MIO

6,4 % 3,56 MIO

11,1 % 17. UNTER UNS Folge 5463

RTL 17:30:19 0,71 MIO

15,2 % 1,39 MIO

9,2 % 18. BETRUGSFÄLLE Folge 65

RTL 16:58:55 0,68 MIO

16,8 % 1,36 MIO

10,2 % 19. RTL NEWS

RTL 16:30:56 0,67 MIO

18,2 % 1,39 MIO

11,7 % 20. EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N)

RTL 17:59:50 0,66 MIO

12,6 % 1,57 MIO

8,8 % 20. DAS PERFEKTE DINNER Folge 94

VOX 18:57:45 0,66 MIO

8,6 % 1,52 MIO

5,9 % 20. Hirschhausens Quiz des Menschen Folge 6

ARD 20:14:55 0,66 MIO

5,9 % 4,14 MIO

12,9 %

Die Verpflichtung von Yvonne Catterfeld als neuem Coach war offensichtlich die richtige Entscheidung: Mit 4,1 Millionen Zuschauern legte "The Voice of Germany" bei Pro Sieben den besten Start seit zwei Jahren hin. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Show mit 2,52 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 23,1 Prozent mit großem Abstand den Tagessieg."Alarm für Cobra 11" bekam die Konkurrenz zu spüren und musste im Vergleich zur Vorwoche kleinere Brötchen backen: Mit 1,42 Millionen Jüngeren kam die Actionserie von RTL nur noch auf 12,8 Prozent Marktanteil - in der Vorwoche erzielte das Format noch einen Marktanteil von 15,8 Prozent. Licht und Schatten gab es bei Sat 1: Während "Criminal Minds" solide 11,9 Prozent Marktanteil erzielte, fiel der Marktanteil bei "Blindspot" im Anschluss auf 8,4 Prozent.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war die "Tagesschau", die insgesamt 4,61 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen versammelte. Die ARD-Show "Hirschhausens Quiz des Menschen" kam im Anschluss mit 4,14 Millionen Zuschauern auf 12,9 Prozent Marktanteil. Die ZDF-Komödie "Zwei verlorene Schafe" erreichte mit 3,56 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 11,1 Prozent. dh