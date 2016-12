Das Comeback des Schuldnerberaters Peter Zwegat ist gelungen: Das Promi-Special von " Raus aus den Schulden " mit Nadja abd el Farrag fesselte 1,78 Millionen junge Zuschauer an die Bildschirme. Zur Prime-Time kam RTL auf einen Marktanteil von 17,3 Prozent und sicherte sich damit den Tagessieg. Insgesamt schauten 3,58 Millionen Personen zu, was einem Marktanteil von 11,9 Prozent entspricht.

Die Marktanteile vom 14.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. RAUS AUS DEN SCHULDEN - PROMISPECIAL NADJAABD EL FARRAG Folge 1

RTL 20:15:05 1,78 MIO

17,3 % 3,58 MIO

11,9 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6149

RTL 19:38:02 1,49 MIO

17,7 % 2,87 MIO

10,3 % 3. Aktenzeichen XY... ungel”st

ZDF 20:15:36 1,40 MIO

13,3 % 5,44 MIO

17,7 % 4. Grey's Anatomy - Die jungen Žrzte

PRO7 21:13:03 1,09 MIO

10,5 % 1,44 MIO

4,8 % 5. STERN TV

RTL 22:15:40 1,07 MIO

16,3 % 2,22 MIO

12,4 % 6. Grey's Anatomy - Die jungen Žrzte

PRO7 20:14:36 1,06 MIO

10,3 % 1,39 MIO

4,5 % 7. Tagesschau

ARD 20:00:00 0,94 MIO

10,4 % 4,19 MIO

14,5 % 8. ALLES WAS ZŽHLT Folge 2580

RTL 19:07:03 0,87 MIO

12,1 % 2,26 MIO

9,0 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 0,86 MIO

13,1 % 3,09 MIO

13,7 % 10. 21 Schlagzeilen

SAT.1 20:14:39 0,84 MIO

8,5 % 1,69 MIO

5,8 % 10. Galileo

PRO7 19:05:14 0,84 MIO

10,9 % 1,22 MIO

4,7 % 12. heute-journal

ZDF 21:49:16 0,81 MIO

8,4 % 3,95 MIO

14,5 % 13. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,79 MIO

13,4 % 1,97 MIO

9,7 % 14. RTL II YOU FLASH Folge 1

RTL II 18:59:05 0,77 MIO

11,4 % 0,97 MIO

4,2 % 15. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1331

RTL II 19:01:37 0,75 MIO

10,2 % 1,00 MIO

4,0 % 16. DIE WOLLNYS - EINE SCHRECKLICH GROSSE FAMILIE Folge 84

RTL II 20:14:48 0,71 MIO

6,9 % 1,02 MIO

3,3 % 17. RTL II NEWS

RTL II 19:58:56 0,68 MIO

7,6 % 0,90 MIO

3,1 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:36 0,65 MIO

10,2 % 0,81 MIO

3,7 % 19. RIZZOLI & ISLES Folge 75

VOX 20:15:03 0,63 MIO

6,1 % 1,70 MIO

5,5 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:11:03 0,63 MIO

11,4 % 0,80 MIO

4,1 % 21. SARAH & PIETRO - DIE GANZE WAHRHEIT Folge 26

RTL II 21:16:07 0,62 MIO

6,0 % 0,92 MIO

3,1 % 22. DER BLAULICHT REPORT Folge 9

RTL 14:59:30 0,61 MIO

17,3 % 1,19 MIO

10,3 %

Im Anschluss profitierte "" von der starken Einschaltquote und kam zur späten Stunde mit 1,07 Millionen werberelevanten Zuschauern auf gute 16,3 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum schalteten 2,22 Millionen ein (12,4 Prozent MA).Die zuschauerstärkste Sendung am Mittwochabend war der ZDF-Klassiker "": 5,44 Millionen Zuschauer fieberten bei den Fahndungen nach Verbrechern mit (17,7 Prozent MA). In der werberelevanten Gruppe waren es 1,40 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 13,3 Prozent entspricht.Pro Sieben konnte RTL mit "" kein Paroli bieten. Die Doppelfolgen verzeichneten bis zu 1,09 Millionen Zuschauern in der Zielgruppe (10,5 Prozent MA). Beim Gesamtpublikum schaffte es der Sender aus Unterföhring auf maximal 4,8 Prozent Marktanteil bei 1,44 Millionen Zuschauern. kn