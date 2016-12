Dienstag ist Serientag. Während sich in der jungen Zielgruppe RTL und Pro Sieben mit den "Simpsons" und "Bones" das Gros der Zuschauer brüderlich aufteilten, führen im Gesamtpublikum die ARD-Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" die Tageswertung an.

Die Marktanteile vom 6.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6143

RTL 19:38:35 1,62 MIO

19,2 % 2,96 MIO

10,4 % 2. DIE SIMPSONS

PRO7 21:39:14 1,43 MIO

14,6 % 1,60 MIO

5,6 % 3. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 1114

RTL 20:14:59 1,42 MIO

14,1 % 2,73 MIO

8,9 % 4. DIE SIMPSONS

PRO7 21:10:32 1,38 MIO

13,3 % 1,53 MIO

5,0 % 5. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 105

RTL 21:15:07 1,33 MIO

13,4 % 2,57 MIO

8,9 % 6. DIE SIMPSONS

PRO7 20:43:01 1,31 MIO

12,8 % 1,49 MIO

4,9 % 7. DIE SIMPSONS

PRO7 20:14:32 1,16 MIO

11,8 % 1,35 MIO

4,5 % 8. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,07 MIO

11,8 % 4,29 MIO

14,5 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:48 1,00 MIO

14,9 % 3,16 MIO

13,7 % 10. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2574

RTL 19:07:55 0,84 MIO

11,7 % 2,11 MIO

8,4 % 10. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1325

RTL II 18:59:33 0,84 MIO

11,4 % 1,10 MIO

4,3 % 12. Galileo

PRO7 19:06:30 0,83 MIO

10,5 % 1,24 MIO

4,6 % 12. Die Hebamme

SAT.1 20:14:58 0,82 MIO

8,5 % 1,94 MIO

6,9 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:19 0,81 MIO

12,4 % 0,98 MIO

4,4 % 15. SHADES OF BLUE Folge 109

RTL 22:15:20 0,79 MIO

10,1 % 1,50 MIO

6,8 % 16. GESCHICKT EINGEFÄDELT - WER NÄHT AM BESTEN? Folge 5

VOX 20:14:58 0,75 MIO

7,4 % 1,29 MIO

4,2 % 17. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:08:48 0,73 MIO

9,3 % 0,84 MIO

3,8 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:22 0,72 MIO

13,3 % 0,84 MIO

4,3 % 19. NEWSTIME

PRO7 18:00:34 0,70 MIO

14,3 % 0,92 MIO

5,2 % 19. In aller Freundschaft Folge 751

ARD 21:04:20 0,70 MIO

6,7 % 5,25 MIO

17,3 % 21. Die Kanzlei Folge 15

ARD 20:15:30 0,69 MIO

6,9 % 4,69 MIO

15,4 %

"Die Simpsons" erzielten bei Pro Sieben zur besten Sendezeit mit bis zu 1,43 Millionen Zuschauern von 14 bis 49 Jahren Marktanteile zwischen 11,8 und 14,6 Prozent. RTL holte derweil mit "Bones - Die Knochenjägerin" mit bis zu 1,42 Millionen Zuschauern Marktanteile von 13,4 und 14,1 Prozent. Die Krimiserie "Shades of Blue" mit Jennifer Lopez kam im Anschluss dagegen nur auf mäßige 10,1 Prozent Marktanteil.Sat 1 erreichte mit der Wiederholung des TV-Films "Die Hebamme" 8,5 Prozent Marktanteil, Vox erzielte mit der Nähshow "Geschickt eingefädelt" einen guten Marktanteil von 7,4 Prozent. Den Tagessieg in der jungen Zielgruppe sicherte sich indes eine Vorabendserie: 1,62 Millionen Jüngere reichten der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Dienstag für Platz 1 in der Tageswertung.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war die ARD-Serie "In aller Freundschaft", die mit 5,25 Millionen Zuschauern 17,3 Prozent Marktanteil erzielte. "Die Kanzlei" kam zuvor mit 4,69 Millionen Zuschauern auf 15,4 Prozent Marktanteil. dh