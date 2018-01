RTL verteidigt Spitzenposition bei jungen Zuschauern

Die TV-Marktanteile im Dezember

Platz Sender Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. 10,9 % 8,1 % 2. 8,7 % 4,2 % 3. 8,6 % 6,3 % 4. 7,2 % 11,8 % 5. 6,6 % 4,7 % 6. 6,4 % 13,1 % 7. 5,6 % 3,2 % 8. 4,8 % 3,4 % 9. 2,2 % 1,7 % 10. 1,8 % 1,5 % 11. 1,8 % 2,8 % 12. 1,6 % 1,5 % 13. 1,6 % 0,9 % 14. 1,4 % 0,7 % 15. 1,4 % 1,1 % 16. 1,4 % 0,9 % 17. 1,4 % 1,1 % 18. 1,3 % 0,9 % 19. 1,2 % 1,3 % 20. 1,2 % 1,0 % 21. 1,1 % 0,8 % 22. 1,0 % 0,7 % 23. 1,0 % 1,6 % 24. 1,0 % 0,4 % 25. 0,9 % 1,0 % 26. 0,9 % 0,8 % 27. 0,9 % 1,3 % 28. 0,8 % 1,2 % 29. 0,6 % 0,5 % 30. 0,3 % 0,1 % 31. 0,3 % 0,3 % 32. 0,3 % 0,6 % 33. 0,2 % 0,3 % 34. 0,2 % 0,1 % 35. 0,2 % 0,1 % 36. 0,1 % 0,1 %

Die Nummer 1 beim Gesamtpublikum ist im Dezember erneut das. Der Marktanteil von 13,1 Prozent bedeutet gegenüber dem Vormonat zwar ein Minus von 0,4 Prozentpunkten. Dennoch thront das Zweite im Ranking der Zuschauer ab 3 Jahren mehr oder weniger unangefochten an der Spitze.Aufgeholt hat die. Mit einem Marktanteil von 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum schrammte Das Erste nur knapp am Jahresbestwert aus dem März vorbei und sichert sich im Senderranking Rang 2. Damals hatte die ARD einen Marktanteil von 12 Prozent erreicht.Größter Verlierer ist. Beim Gesamtpublikum reichte es im Dezember nur für einen Marktanteil von 8,1 Prozent. Das ist gegenüber dem Vormonat ein deutliches Minus von 0,9 Prozentpunkten und zugleich der schlechteste Wert des Jahres. Den bisherigen Tiefpunkt hatte der Sender im Juli und August erlebt, als der Marktanteil bei jeweils 8,5 Prozent gelegen hatte. Auch der Schwestersendermuss ein leichtes Minus um 0,5 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent hinnehmen.Nicht viel besser geht es den Sendern aus der Pro-Sieben-Sat-1-Gruppe., das im Dezember beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 4,2 Prozent erreicht, verliert 0,6 Prozentpunkte,(6,3 Prozent) hat 0,3 Prozentpunkte weniger auf dem Konto. Lediglichund(jeweils plus 0,1 Prozentpunkte) legen zu.Ganz anders sieht das Ranking freilich in der werberelevanten Zielgruppe aus. Auch wenndeutlich um 1,4 Prozentpunkte verliert und damit auch bei den 14- bis 49-Jährigen das schlechteste Ergebnis des Jahres 2017 einfährt, bleibt der Kölner Sender in dieser Zielgruppe die klare Nummer 1. Die öffentlich-rechtlichen sind zwar deutlich abgeschlagen, machen aber Boden gut. So steigert sich dieum 0,9 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent, daslegt um 0,6 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent zu. Bei Pro Sieben und Sat 1 geht es dagegen wie beim privaten Wettbewerber RTL abwärts. Vor allem bei Pro Sieben, dessen Marktanteil auf 8,7 Prozent abstürzt, fällt das Minus mit 1,6 Prozentpunkten deftig aus. Der Schwestersender Sat 1 kommt mit einem Minus von 0,2 Prozent und 8,6 Prozent Marktanteil mit einem blauen Auge davon. mas