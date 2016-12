Am Serien-Dienstag war RTL in dieser Woche ungeschlagen an der Spitze der zuschauerstärksten Sendungen in der werberelevanten Zielgruppe. Sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch beim Gesamtpublikum gelang es Pro Sieben nicht, den Konkurrenten aus Köln zu übertrumpfen.