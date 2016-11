Die Trennung von Sarah und Pietro Lombardi hält Fans und Boulevard weiter in Atem. Das Special "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" bei RTL 2 erzielte am Mittwoch zur besten Sendezeit Marktanteile auf Erstliganiveau und musste sich nur "Mario Barth deckt auf" bei der großen Schwester RTL geschlagen geben.

Die Marktanteile vom 30.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6139

RTL 19:37:50 1,44 MIO

16,7 % 2,76 MIO

9,8 % 2. MARIO BARTH DECKT AUF Folge 4

RTL 20:14:59 1,37 MIO

13,2 % 2,90 MIO

9,6 % 3. SARAH & PIETRO - DIE GANZE WAHRHEIT Folge 24

RTL II 21:16:01 1,21 MIO

13,3 % 1,72 MIO

6,6 % 4. BERLIN - TAG & NACHT: DIE HOCHZEIT VON PAULA UND BASTI Folge 6

RTL II 20:14:45 1,20 MIO

11,5 % 1,57 MIO

5,1 % 5. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,10 MIO

11,7 % 4,93 MIO

16,7 % 6. Das große Backen - Promispezial

SAT.1 20:14:42 1,02 MIO

10,5 % 1,81 MIO

6,4 % 7. RIZZOLI & ISLES Folge 68

VOX 21:11:13 0,97 MIO

9,3 % 2,18 MIO

7,4 % 7. Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte

PRO7 20:14:26 0,97 MIO

9,2 % 1,28 MIO

4,2 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:54 0,94 MIO

14,0 % 2,92 MIO

12,4 % 9. RIZZOLI & ISLES Folge 91

VOX 20:14:56 0,94 MIO

9,0 % 2,22 MIO

7,2 % 11. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1321

RTL II 19:02:00 0,91 MIO

11,6 % 1,20 MIO

4,5 % 12. Die vierte Gewalt

ARD 20:15:12 0,88 MIO

8,3 % 3,66 MIO

11,9 % 13. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:59 0,87 MIO

13,2 % 1,08 MIO

4,7 % 14. STERN TV

RTL 22:14:43 0,84 MIO

12,7 % 2,02 MIO

10,9 % 15. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2570

RTL 19:07:10 0,81 MIO

11,3 % 2,03 MIO

7,9 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:17 0,76 MIO

13,3 % 0,94 MIO

4,6 % 17. Galileo

PRO7 19:05:44 0,74 MIO

9,6 % 1,20 MIO

4,5 % 18. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,71 MIO

11,6 % 2,01 MIO

9,3 % 19. NEWSTIME

PRO7 18:00:05 0,66 MIO

12,5 % 0,87 MIO

4,6 % 20. heute-journal

ZDF 22:05:47 0,63 MIO

7,2 % 3,78 MIO

15,0 % 21. DAS PERFEKTE DINNER Folge 123

VOX 18:59:35 0,61 MIO

8,3 % 1,39 MIO

5,4 %

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" mit 1,21 Millionen Zuschauern einen starken Marktanteil von 13,3 Prozent. Insgesamt interessierten sich 1,72 Millionen Zuschauer für die in aller Öffentlichkeit ausgetragene Trennung des Promi-Pärchens. Bereits zuvor holte "Berlin - Tag & Nacht: Die Hochzeit von Paula und Basti" einen starken Marktanteil von 11,5 Prozent.Zur besten Sendezeit konnte lediglich "Mario Barth deckt auf" bei RTL mehr Zuschauer vor die Bildschirme locken: Mit 1,37 Millionen Zuschauern erzielte das Comedyformat einen Marktanteil von 13,2 Prozent. Zuschauerstärkste Sendung des Tages in der jungen Zielgruppe war die Vorabendserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die mit 1,44 Millionen Zuschauern 16,7 Prozent Marktanteil erzielte.Die meistgesehene Sendung war am Mittwoch die "Tagesschau", der 4,93 Millionen Zuschauer für den ersten Platz in der Tageswertung reichten. Im Anschluss übernahm das ZDF mit "Die schönsten Weihnachts-Hits" die Führung. Die Benefiz-Gala erzielte mit 4,55 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 15,0 Prozent. Das ARD-Polit-Drama "Die vierte Gewalt" kam mit 3,66 Millionen Zuschauern auf 11,9 Prozent Marktanteil. dh