Die Marktanteile vom 29.9.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6096

RTL 19:37:45 1,69 MIO

19,7 % 3,08 MIO

11,3 % 2. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 8

RTL 21:14:55 1,49 MIO

14,7 % 2,82 MIO

10,0 % 3. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 17

RTL 20:15:00 1,45 MIO

14,2 % 2,89 MIO

9,6 % 4. Criminal Minds Folge 249

SAT.1 20:14:57 1,44 MIO

14,0 % 2,54 MIO

8,5 % 5. Blindspot Folge 5

SAT.1 21:13:15 1,13 MIO

11,1 % 2,24 MIO

7,9 % 6. Tagesschau

ARD 20:00:00 0,98 MIO

10,7 % 4,07 MIO

14,3 % 7. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2527

RTL 19:07:03 0,94 MIO

13,8 % 2,22 MIO

9,5 % 8. Criminal Minds Folge 212

SAT.1 22:09:06 0,91 MIO

11,8 % 1,73 MIO

8,3 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:46 0,84 MIO

14,6 % 2,81 MIO

14,1 % 10. heute-journal

ZDF 21:44:41 0,83 MIO

8,5 % 3,37 MIO

12,7 % 11. ANWÄLTE DER TOTEN - RECHTSMEDIZINER DECKEN AUF Folge 5

RTL 22:14:40 0,80 MIO

10,8 % 1,86 MIO

9,2 % 12. Galileo

PRO7 19:05:57 0,77 MIO

10,3 % 1,11 MIO

4,5 % 13. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:46 0,73 MIO

14,5 % 1,54 MIO

9,0 % 14. ANWÄLTE DER TOTEN - RECHTSMEDIZINER DECKEN AUF Folge 6

RTL 23:10:30 0,71 MIO

13,9 % 1,60 MIO

12,5 % 15. TED

VOX 20:15:13 0,70 MIO

7,0 % 1,01 MIO

3,6 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:50 0,69 MIO

12,2 % 0,79 MIO

4,1 % 17. Hirschhausens Quiz des Menschen Folge 3

ARD 20:15:02 0,66 MIO

6,4 % 3,75 MIO

12,6 % 18. Match Factor

PRO7 20:14:32 0,64 MIO

6,3 % 0,83 MIO

2,9 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:48 0,60 MIO

12,3 % 0,72 MIO

4,4 % 20. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1279

RTL II 18:59:27 0,58 MIO

8,2 % 0,76 MIO

3,2 % 20. RTL-NACHTJOURNAL

RTL 23:59:56 0,58 MIO

14,9 % 1,27 MIO

13,9 % 22. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,57 MIO

11,2 % 1,61 MIO

9,2 % 22. FRAUENTAUSCH Folge 475

RTL II 21:16:17 0,57 MIO

6,6 % 0,97 MIO

4,0 %

Die Kölner holten sich in der jungen Zielgruppe mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht nur den Tagessieg, sondern dominierten mit "" auch die Prime-Time: Die beiden Folgen erzielten ordentliche Marktanteile von 14,2 und 14,7 Prozent. Auch Sat 1 schaffte es zur besten Sendezeit in den in den zweistelligen Bereich. Am besten funktionierte die erste Folge von "", die bei 1,44 Millionen jungen Zuschauern sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil holte. Auch "" bereitet dem Sender wieder Freude: Folge 5 der Krimiserie steigerte sich auf 1,13 Millionen junge Zuschauer und 11,1 Prozent Marktanteil.Insgesamt holte sich die ARD mit der "Tagesschau" den Tagessieg - und auch anschließend gab es kein Vorbeikommen am Ersten: "" erzielte mit 3,75 Millionen Zuschauern 12,6 Prozent Marktanteil. ire