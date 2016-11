Das Ergebnis war eine Nullnummer, die Zuschauerzahlen aber natürlich trotzdem überragend: 9,03 Millionen Zuschauer verfolgten gestern Abend das letzte Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr gegen Italien. Fast jeder dritte Zuschauer entschied sich für die Fußball-Übertragung im Ersten, der Marktanteil erreichte 29,6 Prozent.

Die Marktanteile vom 15.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Fußball-Länderspiel: Italien - Deutschland

ARD 20:51:04 2,58 MIO

24,6 % 9,03 MIO

29,6 % 2. Tagesthemen

ARD 21:40:40 2,28 MIO

20,7 % 8,17 MIO

25,6 % 3. SPORTSCHAU: Studio

ARD 20:16:16 1,72 MIO

16,7 % 6,03 MIO

20,0 % 4. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6128

RTL 19:38:12 1,68 MIO

17,7 % 3,13 MIO

10,5 % 5. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 1111

RTL 20:14:59 1,56 MIO

14,1 % 2,88 MIO

8,9 % 6. Zusammenfassung der Länderspiele

ARD 22:55:38 1,38 MIO

21,4 % 4,50 MIO

23,9 % 7. DIE SIMPSONS

PRO7 20:14:37 1,34 MIO

12,4 % 1,67 MIO

5,2 % 8. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 102

RTL 21:14:58 1,21 MIO

11,1 % 2,34 MIO

7,4 % 9. DIE SIMPSONS

PRO7 20:43:59 1,16 MIO

10,2 % 1,41 MIO

4,3 % 10. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,15 MIO

11,5 % 4,59 MIO

14,9 % 11. DIE SIMPSONS

PRO7 21:13:18 1,08 MIO

9,4 % 1,27 MIO

3,9 % 11. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2559

RTL 19:07:28 1,08 MIO

13,4 % 2,39 MIO

9,0 % 13. RTL AKTUELL

RTL 18:44:46 1,00 MIO

14,6 % 3,18 MIO

13,3 % 14. Nichts mehr wie vorher

SAT.1 20:14:34 0,96 MIO

8,7 % 2,01 MIO

6,3 % 15. Galileo

PRO7 19:05:52 0,95 MIO

10,9 % 1,39 MIO

4,9 % 16. Family Guy

PRO7 21:42:15 0,88 MIO

8,3 % 0,95 MIO

3,1 % 17. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1310

RTL II 18:59:09 0,85 MIO

10,5 % 1,13 MIO

4,2 % 18. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:34 0,81 MIO

13,3 % 1,58 MIO

7,3 % 19. Two and a Half Men

PRO7 22:40:06 0,80 MIO

10,2 % 0,96 MIO

4,2 % 20. GESCHICKT EINGEFÄDELT - WER NÄHT AM BESTEN? Folge 2

VOX 20:14:59 0,79 MIO

7,1 % 1,43 MIO

4,4 % 21. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:08 0,77 MIO

7,9 % 1,53 MIO

5,1 % 22. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,75 MIO

12,2 % 2,06 MIO

9,4 %

Auch beiden 14- bis 49-Jährigen war König Fußball nicht zu schlagen: 2,58 Millionen Fans bescherten dem Ersten in der jungen Zielgruppe ebenfalls einen starken Marktanteil von 24,6 Prozent. Die Konkurrenz musste sich mit vergleichsweise bescheidenen Marktanteilen zufrieden geben: Während die erste Folge der RTL-Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" noch auf solide 14,1 Prozent Marktanteil kam, sank die Quote mit der der zweiten Folge, die parallel zur ersten Halbzeit lief, auf 11,1 Prozent. Bei Pro Sieben mussten sich die Serien "Die Simpsons" und "Family Guy" während des Spiels mit einstelligen Marktanteilen von 9,4 und 8,3 Prozent zufrieden geben, der Sat-1-Film "Nichts mehr wie vorher" kam ebenfalls nur auf einen einstelligen Wert von 8,7 Prozent Marktanteil.Das ZDF setzte dagegen mit Erfolg auf ein frauenaffines Komplementärprogramm und erzielte mit den Romanzen "Inga Lindström: Der schwarze Schwan" und "Rosamunde Pilcher: Wind über der See" im Gesamtpublikum gute Marktanteile von 12,9 und 10,4 Prozent. dh