Schon wieder ein neuer Bestwert für "Die Höhle der Löwen": Am Dienstag lockte die Gründershow von Vox 3,32 Millionen Zuschauer vor die Fernsehschirme. Auch RTL bekommt den Erfolg der kleinen Schwester zu spüren: Die neue Krimiserie "Shades of Blue" mit Jennifer Lopez musste sich zum Start mit einstelligen Werten zufrieden geben.

Die Marktanteile vom 18.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DIE HÖHLE DER LÖWEN Folge 309

VOX 20:15:03 2,04 MIO

19,4 % 3,32 MIO

11,3 % 2. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 1107

RTL 20:15:05 1,60 MIO

14,3 % 3,07 MIO

9,5 % 3. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6108

RTL 19:38:22 1,55 MIO

17,4 % 2,89 MIO

9,9 % 4. DIE SIMPSONS

PRO7 20:14:50 1,14 MIO

10,6 % 1,33 MIO

4,2 % 4. DIE SIMPSONS

PRO7 21:09:41 1,14 MIO

9,7 % 1,28 MIO

3,9 % 6. DIE SIMPSONS

PRO7 20:41:36 1,12 MIO

9,6 % 1,25 MIO

3,8 % 7. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,11 MIO

11,5 % 4,59 MIO

15,1 % 8. SHADES OF BLUE Folge 101

RTL 21:15:15 1,08 MIO

9,7 % 2,23 MIO

7,3 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 1,05 MIO

16,2 % 3,35 MIO

15,0 % 10. In aller Freundschaft Folge 745

ARD 21:03:43 1,00 MIO

8,6 % 6,19 MIO

19,2 % 11. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2539

RTL 19:07:05 0,90 MIO

12,1 % 2,21 MIO

8,6 % 12. Family Guy

PRO7 21:37:19 0,89 MIO

8,1 % 1,01 MIO

3,3 % 12. Galileo

PRO7 19:05:13 0,89 MIO

10,9 % 1,32 MIO

4,8 % 14. Zum Teufel mit der Wahrheit!

SAT.1 20:14:37 0,82 MIO

7,4 % 1,66 MIO

5,3 % 15. Two and a Half Men

PRO7 22:04:58 0,81 MIO

8,4 % 0,96 MIO

3,7 % 15. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,81 MIO

14,3 % 2,03 MIO

10,4 % 17. SHADES OF BLUE Folge 102

RTL 22:14:18 0,77 MIO

9,2 % 1,70 MIO

7,7 % 18. Two and a Half Men

PRO7 22:32:26 0,75 MIO

9,4 % 0,91 MIO

4,3 % 18. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1291

RTL II 18:58:21 0,75 MIO

10,0 % 0,97 MIO

3,8 % 20. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:16 0,74 MIO

11,9 % 0,86 MIO

4,0 % 20. Tierärztin Dr. Mertens Folge 61

ARD 20:15:00 0,74 MIO

6,7 % 5,06 MIO

15,7 % 22. FÜRST HEINZ Folge 4

VOX 22:55:10 0,70 MIO

11,4 % 1,47 MIO

9,2 %

Während "Die Höhle der Löwen" über 3 Millionen Zuschauer anlockte, musste sich "Shades of Blue" mit 2,23 Millionen Zuschauern begnügen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die hochkarätig besetzte Krimiserie mit 1,08 Millionen Zuschauern nicht über einen einstelligen Marktanteil von 9,7 Prozent hinaus.Den Tagessieg in der jungen Zielgruppe sicherte sich einmal mehr "Die Höhle der Löwen": Mit 2,04 Millionen Jüngeren übersprang die Gründershow in der Zielgruppe erstmals die Marke von zwei Millionen Zuschauern, der Marktanteil kletterte auf starke 19,4 Prozent.Die meisten Zuschauer verzeichneten am Dienstag die Serien im Ersten: "Tierärztin Dr. Mertens" holte mit 5,06 Millionen Zuschauern 15,7 Prozent Marktanteil, "In aller Freundschaft" erzielte im Anschluss mit 6,19 Millionen Zuschauern 19,2 Prozent Marktanteil. "Der große Bahn-Check" im ZDF verpasste mit 2,27 Millionen Zuschauern und 7,0 Prozent Prozent den Anschluss. dh