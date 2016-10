Die Marktanteile vom 17.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Terror - Ihr Urteil

ARD 20:14:57 2,47 MIO

20,2 % 6,88 MIO

20,2 % 2. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:27 2,05 MIO

17,4 % 2,66 MIO

7,9 % 3. BAUER SUCHT FRAU Folge 2

RTL 21:14:43 1,89 MIO

15,8 % 4,72 MIO

14,4 % 4. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6107

RTL 19:38:07 1,82 MIO

19,1 % 3,33 MIO

11,3 % 5. Hart aber fair

ARD 21:39:32 1,82 MIO

17,9 % 6,31 MIO

22,5 % 6. The Big Bang Theory

PRO7 20:41:56 1,79 MIO

14,4 % 2,24 MIO

6,5 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 21:09:36 1,60 MIO

12,7 % 2,01 MIO

5,9 % 8. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1261

RTL 20:14:58 1,49 MIO

12,4 % 4,70 MIO

13,7 % 9. The Big Bang Theory

PRO7 21:37:37 1,39 MIO

11,8 % 1,75 MIO

5,4 % 10. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,36 MIO

13,3 % 5,65 MIO

18,2 % 11. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:24 1,21 MIO

14,7 % 3,02 MIO

13,4 % 12. RTL AKTUELL

RTL 18:44:53 1,05 MIO

15,5 % 3,55 MIO

15,7 % 13. Galileo

PRO7 19:05:31 0,99 MIO

11,5 % 1,39 MIO

5,0 % 14. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2538

RTL 19:06:57 0,93 MIO

12,1 % 2,32 MIO

9,0 % 15. Navy CIS Folge 273

SAT.1 20:14:52 0,92 MIO

7,7 % 2,60 MIO

7,6 % 16. Navy CIS: New Orleans Folge 35

SAT.1 21:12:14 0,91 MIO

7,5 % 2,68 MIO

8,1 % 17. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:53 0,86 MIO

13,1 % 1,01 MIO

4,6 % 18. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:06:57 0,83 MIO

9,3 % 0,97 MIO

4,0 % 19. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,78 MIO

13,0 % 2,09 MIO

10,5 % 20. James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie

ZDF 22:15:25 0,76 MIO

10,8 % 2,46 MIO

13,2 % 21. Tagesthemen

ARD 22:50:32 0,73 MIO

10,4 % 3,08 MIO

16,2 % 21. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 6

VOX 21:14:27 0,73 MIO

6,1 % 1,31 MIO

4,0 %

Die ARD sicherte sich gestern mit dem TV-Event zur Primetime sehr gute 20,2 Prozent Marktanteil. Der Wert ist in der werberelevanten Zielgruppe identisch. In der jungen Zielgruppe erreichte die ARD 2,47 Millionen Menschen. Der erfolgreiche Film beflügelte im Anschluss noch die Talk-Sendung "Hart aber fair", die das Thema Terror aufnahm und damit stolze 22,5 Prozent Marktanteil erzielt. Mit 6,31 Millionen Gesamtzuschauern konnte Moderator Frank Plasberg nahezu alle Zuschauer aus dem Film an der Flimmerkiste halten.Trotz der starken öffentlich-rechtlichen Konkurrenz konnten die privaten Sender gestern dennoch auftrumpfen. Pro Sieben erzielte gestern mit der parallel zum ARD-Event laufenden "Big Bang Theory"-Folge stolze 17,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Bei den Gesamtzuschauern sind es jedoch nur knapp 8 Prozent.