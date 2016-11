Mario Barth schlägt in der jungen Zielgruppe die Champions League

Das Champions-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City war mit rund 6 Millionen Zuschauern am Mittwoch die zuschauerstärkste Sendung des Tages - unschlagbar war das Spiel allerdings nicht. In der Zielgruppe musste sich das ZDF hinter der RTL-Show "Mario Barth deckt auf" einreihen.

Die Marktanteile vom 23.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. MARIO BARTH DECKT AUF Folge 3

RTL 20:14:56 1,58 MIO

14,7 % 3,09 MIO

10,0 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6134

RTL 19:37:11 1,55 MIO

16,9 % 2,87 MIO

10,0 % 3. FB UEFA CL: M Gladbach-Manchester City

ZDF 20:45:02 1,46 MIO

14,1 % 5,90 MIO

20,1 % 4. heute-journal / Wetter

ZDF 21:32:13 1,37 MIO

12,5 % 5,42 MIO

17,6 % 4. FB UEFA CL: Rostow-Bay.München Zus.

ZDF 22:56:03 1,37 MIO

18,9 % 4,48 MIO

21,9 % 6. FB UEFA CL: Celtic Glasgow-FC Barcelona Zus.

ZDF 22:45:39 1,29 MIO

16,4 % 4,58 MIO

20,7 % 7. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,28 MIO

13,1 % 5,14 MIO

17,2 % 8. FB UEFA CL: Dortmund-Warschau Zus.

ZDF 23:06:04 1,27 MIO

18,2 % 3,90 MIO

20,1 % 9. FB UEFA CL: Moderation

ZDF 20:24:48 1,16 MIO

12,8 % 4,36 MIO

16,7 % 10. FB UEFA CL: ZSKA Moskau-Leverkusen Zus.

ZDF 23:11:25 1,10 MIO

16,7 % 3,63 MIO

19,6 % 11. Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte

PRO7 20:14:24 1,04 MIO

9,5 % 1,35 MIO

4,3 % 12. The Taste

SAT.1 20:14:56 1,02 MIO

10,5 % 1,76 MIO

6,4 % 13. Wellness für Paare

ARD 20:15:10 0,96 MIO

8,7 % 3,80 MIO

12,1 % 14. STERN TV

RTL 22:14:38 0,95 MIO

13,4 % 2,14 MIO

10,9 % 15. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2565

RTL 19:06:26 0,92 MIO

11,9 % 2,14 MIO

8,3 % 16. RTL AKTUELL

RTL 18:44:54 0,91 MIO

13,1 % 3,11 MIO

13,3 % 17. Galileo

PRO7 19:05:45 0,86 MIO

10,2 % 1,31 MIO

4,8 % 18. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:30 0,85 MIO

14,1 % 1,88 MIO

8,9 % 18. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1316

RTL II 18:58:20 0,85 MIO

10,7 % 1,08 MIO

4,1 % 20. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:58:02 0,82 MIO

10,4 % 1,79 MIO

6,9 % 21. RIZZOLI & ISLES Folge 90

VOX 20:14:59 0,80 MIO

7,3 % 2,08 MIO

6,6 %

Bei den 14- bis 49-Jährigen belegt die Comedyshow "Mario Barth deckt auf" mit 1,58 Millionen Zuschauern und 14,7 Prozent Marktanteil Platz 1 in der Tageswertung. Das Champions-League-Spiel im Zweiten erreichte bei den jungen Zuschauern eine Reichweite von 1,46 Millionen Zuschauern und 14,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt versammelte das Spiel 5,9 Millionen Fans vor den Fernsehschirmen und bescherte dem Zweiten damit einen Marktanteil von 20,1 Prozent. Der hochkarätig besetzte ARD-Improvisationsfilm "Wellness für Paare" erreichte mit 3,80 Millionen Zuschauern 12,1 Prozent Marktanteil.Sat 1 erzielte mit dem Finale der Kochshow "The Taste" in der Zielgruppe 10,5 Prozent Marktanteil, die Arztserie "Grey's Anatomy" musste sich bei Pro Sieben mit einem einstelligen Marktanteil von 9,5 Prozent zufrieden geben. dh