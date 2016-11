Die Marktanteile vom 2.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6119

RTL 19:37:53 1,77 MIO

18,6 % 3,16 MIO

10,6 % 2. FB UEFA CL: Dortmund-Sp.Lissabon

ZDF 20:46:24 1,75 MIO

16,3 % 7,12 MIO

23,9 % 3. DIE 100 HEISSESTEN PANNEN UNTER PALMEN

RTL 20:15:03 1,61 MIO

14,6 % 3,49 MIO

11,2 % 4. heute-journal / Wetter

ZDF 21:32:12 1,60 MIO

14,1 % 6,34 MIO

20,2 % 5. FB UEFA CL: Warschau-Real Madrid Zus.

ZDF 22:47:08 1,33 MIO

16,1 % 5,23 MIO

23,7 % 6. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,21 MIO

12,3 % 5,01 MIO

16,4 % 7. FB UEFA CL: Tottenham-Leverkusen Zus.

ZDF 22:58:11 1,20 MIO

15,3 % 4,74 MIO

23,0 % 7. Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte

PRO7 20:14:28 1,20 MIO

10,9 % 1,51 MIO

4,7 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 1,14 MIO

15,3 % 3,42 MIO

14,0 % 10. FB UEFA CL: Moderation

ZDF 20:25:04 1,13 MIO

11,9 % 4,90 MIO

18,4 % 11. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2550

RTL 19:07:21 1,03 MIO

12,6 % 2,40 MIO

8,9 % 12. FB UEFA CL: Eindhoven-Bay.München Zus.

ZDF 23:02:58 1,02 MIO

13,5 % 4,31 MIO

21,7 % 13. The Taste

SAT.1 20:14:35 0,95 MIO

9,3 % 1,69 MIO

5,9 % 14. STERN TV

RTL 22:15:28 0,92 MIO

12,6 % 1,88 MIO

9,7 % 15. Galileo

PRO7 19:05:26 0,91 MIO

10,5 % 1,31 MIO

4,7 % 16. Dead Man Working

ARD 20:15:20 0,88 MIO

7,9 % 3,70 MIO

11,6 % 17. RIZZOLI & ISLES Folge 87

VOX 20:15:03 0,87 MIO

8,0 % 2,15 MIO

6,7 % 18. FB UEFA CL: M'Gladbach-Celtic Glasgow Zus.

ZDF 23:10:32 0,86 MIO

12,0 % 3,50 MIO

18,9 % 19. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1301

RTL II 18:58:13 0,83 MIO

10,0 % 1,09 MIO

4,0 % 20. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,79 MIO

11,7 % 2,00 MIO

9,1 % 21. Forrest Gump

KABEL 1 20:14:30 0,77 MIO

7,5 % 1,30 MIO

4,6 % 22. RIZZOLI & ISLES Folge 64

VOX 21:11:04 0,74 MIO

6,6 % 1,85 MIO

6,0 % 22. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:15 0,74 MIO

10,2 % 0,88 MIO

3,7 %

Mit insgesamt 3,7 Millionen Zuschauern erzielte der Film mit Wolfram Koch und Benjamin Lilie immerhin einen soliden Marktanteil von 11,6 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte "Dead Man Working" mit 880.000 Zuschauern respektable 7,9 Prozent Marktanteil.Die meisten Zuschauer lockte am Mittwoch natürlich das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon an: Mit 7,12 Millionen Zuschauern erzielte die Partie einen starken Marktanteil von 23,9 Prozent. In der Zielgruppe war das Interesse nicht ganz so groß: Mit 1,75 Millionen Jüngeren erreichte das ZDF hier 16,3 Prozent Marktanteil.Für den Tagessieg reichte das nicht: Den sicherte sich die RTL-Vorabendsoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die mit 1,77 Millionen Zuschauern 18,6 Prozent Marktanteil erzielte. Das Modelcasting "Curvy Supermodel" bei RTL 2 konnte zum Abschluss noch einmal etwas zulegen, mit 5,6 Prozent Marktanteil blieb die Resonanz aber auch beim Finale überschaubar. dh