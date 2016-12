Die Marktanteile vom 1.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Voice of Germany

PRO7 20:14:56 2,21 MIO

21,7 % 3,50 MIO

11,6 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6140

RTL 19:37:58 1,39 MIO

16,4 % 2,76 MIO

9,7 % 3. WER WIRD MILLIONÄR? - UNDERCOVER Folge 27

RTL 20:15:00 1,28 MIO

12,4 % 4,75 MIO

15,3 % 4. Criminal Minds Folge 222

SAT.1 20:14:54 1,17 MIO

11,3 % 2,08 MIO

6,6 % 4. Criminal Minds Folge 223

SAT.1 21:13:26 1,17 MIO

11,2 % 2,18 MIO

7,2 % 6. nissa - Geschichten aus dem Leben

PRO7 22:30:26 1,15 MIO

14,6 % 1,64 MIO

7,5 % 7. RTL AKTUELL

RTL 18:44:44 1,03 MIO

15,7 % 3,07 MIO

13,3 % 8. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,00 MIO

11,0 % 4,64 MIO

15,6 % 9. Galileo

PRO7 19:05:51 0,94 MIO

12,2 % 1,38 MIO

5,2 % 10. SCHNAPP DIR DAS GELD! Folge 1

RTL 22:14:09 0,93 MIO

11,5 % 2,27 MIO

10,1 % 11. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:58 0,87 MIO

13,6 % 1,08 MIO

4,8 % 11. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:42 0,87 MIO

15,2 % 1,05 MIO

5,2 % 13. Blindspot Folge 14

SAT.1 22:10:27 0,86 MIO

10,5 % 1,97 MIO

8,6 % 14. NEWSTIME

PRO7 17:59:34 0,79 MIO

15,4 % 1,03 MIO

5,5 % 15. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1322

RTL II 18:59:01 0,75 MIO

10,3 % 1,00 MIO

3,9 % 16. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:21 0,72 MIO

8,2 % 1,44 MIO

5,0 % 16. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,72 MIO

12,2 % 1,83 MIO

8,7 % 18. Schutzpatron. Ein Kluftingerkrimi

ARD 20:15:57 0,71 MIO

6,8 % 3,71 MIO

11,7 % 18. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:57:48 0,71 MIO

9,7 % 1,66 MIO

6,5 % 20. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2571

RTL 19:07:44 0,69 MIO

9,7 % 1,97 MIO

7,8 % 21. nissa - Geschichten aus dem Leben

PRO7 23:00:24 0,68 MIO

10,7 % 0,95 MIO

5,3 % 22. TAFF

PRO7 16:59:01 0,64 MIO

15,8 % 0,85 MIO

5,7 %

Mit insgesamt 4,75 Millionen Zuschauern war "Wer wird Millionär?" am Donnerstag die meistgesehene Sendung des Tages und verwies sowohl "Die Bergretter" im Zweiten (4,51 Millionen) als auch den ARD-Krimi "Schutzpatron. Ein Kluftingerkrimi" mit 3,71 Millionen Zuschauern auf die Plätze. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte der Quizshow-Dauerläufer mit Günther Jauch mit 1,28 Millionen Zuschauern 12,4 Prozent Marktanteil.Die erste Folge von "Schnapp Dir das Geld!" konnte im Anschluss nur bedingt von dem starken Vorprogramm profitieren. Jeder zweite Zuschauer schaltete nach WWM ab oder um. Im Gesamtpublikum kam die Spielshow, in der zwei Kandidaten genau eine Stunde Zeit haben, um einen Geldkoffer vor professionellen Ermittlern zu verstecken, mit 2,27 Millionen Zuschauern noch mit Mühe und Not auf einen zweistelligen Marktanteil von 10,1 Prozent, in der jungen Zielgruppe sank der Marktanteil auf 11,5 Prozent.Den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich einmal mehr die Castingshow "The Voice of Germany" bei Pro Sieben, die mit 2,21 Millionen Zuschauern einen starken Marktanteil von 21,7 Prozent erzielte. Im Vergleich zur Vorwoche steigerte sich "The Voice" damit um über 200.000 Zuschauer. Davon profitierte auch die neue Comedyshow "Nissa - Geschichten aus dem Leben" mit Enissa Amani, die im Anschluss mit 1,15 Millionen Werberelevanten 14,6 Prozent Marktanteil erzielte. dh