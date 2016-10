Die Marktanteile vom 19.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. FB UEFA CL: Bay.München-Eindhoven

ZDF 20:45:14 2,08 MIO

18,7 % 7,91 MIO

26,2 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6109

RTL 19:37:52 1,85 MIO

20,5 % 3,23 MIO

11,6 % 3. heute-journal / Wetter

ZDF 21:30:58 1,80 MIO

15,6 % 6,79 MIO

21,6 % 4. FB UEFA CL: FC Barcelona-Manchester City Zus.

ZDF 22:54:33 1,67 MIO

20,4 % 5,40 MIO

24,8 % 5. FB UEFA CL: Sp.Lissabon-Dortmund Zus.

ZDF 22:59:23 1,64 MIO

20,6 % 5,11 MIO

24,3 % 6. FB UEFA CL: Celtic Glasgow-M'Gladbach Zus.

ZDF 22:50:30 1,62 MIO

19,4 % 5,34 MIO

24,0 % 7. MARIO BARTH DECKT AUF Folge 2

RTL 20:14:52 1,50 MIO

13,4 % 3,27 MIO

10,6 % 8. FB UEFA CL: Moderation

ZDF 20:24:36 1,44 MIO

15,0 % 5,22 MIO

19,7 % 9. FB UEFA CL: Leverkusen-Tottenham Zus

ZDF 23:07:48 1,27 MIO

17,0 % 4,03 MIO

20,5 % 9. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,27 MIO

13,4 % 4,86 MIO

16,7 % 11. RTL AKTUELL

RTL 18:44:45 1,25 MIO

19,2 % 3,66 MIO

16,6 % 12. Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte

PRO7 20:14:29 1,16 MIO

10,6 % 1,49 MIO

4,8 % 13. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2540

RTL 19:06:42 1,10 MIO

14,6 % 2,56 MIO

10,3 % 14. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,91 MIO

15,9 % 2,21 MIO

11,2 % 15. Galileo

PRO7 19:05:14 0,90 MIO

11,2 % 1,33 MIO

5,1 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:24 0,86 MIO

13,6 % 1,03 MIO

4,8 % 17. STERN TV

RTL 22:15:30 0,81 MIO

10,4 % 1,88 MIO

9,2 % 18. The Taste

SAT.1 20:14:43 0,79 MIO

7,9 % 1,56 MIO

5,7 % 19. EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N)

RTL 17:59:52 0,78 MIO

14,6 % 1,74 MIO

9,6 % 20. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1292

RTL II 18:58:33 0,73 MIO

9,5 % 0,88 MIO

3,5 % 21. Outlander Folge 213

VOX 20:15:02 0,71 MIO

6,3 % 1,36 MIO

4,4 % 22. Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung

PRO7 21:12:39 0,69 MIO

6,0 % 0,91 MIO

2,9 %

Das ZDF erzielte mit der Übertragung des Spiels im Schnitt einen hervorragenden Marktanteil von 26,2 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Spiel mit 2,08 Millionen Zuschauern Platz 1 in der Tageswertung, der Marktanteil war mit 18,7 Prozent aber deutlich geringer als im Gesampublikum. Das ARD-Drama "Hirngespinster" kam mit 2,94 Millionen Zuschauern nicht über 9,3 Prozent Marktanteil hinaus.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten sich RTL und Pro Sieben am besten gegen das Spiel behaupten: Die zweite Folge von "Mario Barth deckt auf" erreichte mit 1,5 Millionen Zuschauern 13,4 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche hatte die Comedyshow ohne Konkurrenz durch König Fußball allerdings noch 17 Prozent Marktanteil geholt.Pro Sieben kam mit der frauenaffinen Arztserie "Grey's Anatomy" auf solide 10,6 Prozent Marktanteil. Bei der neuen Serie "Containment" sackte der Marktanteil im Anschluss allerdings auf 6,0 Prozent dramatisch ein. Sat 1 kam mit der Kochshow "The Taste" auf 7,9 Prozent Marktanteil. Deutlich leichtgewichtiger als in den Vorwochen kamen die "Curvy Supermodels" von RTL 2 daher: Nachdem die Castingshow in den beiden Vorwochen jeweils gute Marktanteile von 8,0 Prozent erzielt hatte, sank der Marktanteil bei der dritten Ausgabe bei 560.000 Zuschauern auf 5,0 Prozent Marktanteil. dh