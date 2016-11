Sat 1 kann mit den Quoten zu "Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" sehr zufrieden sein: Der Thriller versammelte 1,42 junge Zuschauer vor den Bildschirmen, was dem Sender sehr gute 13,8 Marktanteil einbrachte. Beim Gesamtpublikum interessierten sich 3,24 Millionen für den Film.

Die Marktanteile vom 29.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6138

RTL 19:38:19 1,63 MIO

18,1 % 3,03 MIO

10,2 % 2. BONES - DIE KNOCHENJŽGERIN Folge 1113

RTL 20:14:55 1,49 MIO

14,1 % 2,75 MIO

8,7 % 3. Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen M”rder

SAT.1 20:14:49 1,42 MIO

13,8 % 3,24 MIO

10,7 % 4. BONES - DIE KNOCHENJŽGERIN Folge 104

RTL 21:15:08 1,29 MIO

12,4 % 2,39 MIO

8,0 % 5. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,27 MIO

13,2 % 4,96 MIO

16,1 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:48 1,21 MIO

17,5 % 3,67 MIO

15,2 % 7. DIE SIMPSONS

PRO7 21:12:20 1,13 MIO

10,5 % 1,30 MIO

4,2 % 8. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:00 1,11 MIO

16,5 % 1,30 MIO

5,5 % 9. DIE SIMPSONS

PRO7 20:43:43 1,10 MIO

10,2 % 1,26 MIO

4,0 % 10. JACK THE RIPPER - WAS WIRKLICH GESCHAH

SAT.1 22:25:43 1,06 MIO

14,9 % 2,09 MIO

10,8 % 11. DIE SIMPSONS

PRO7 20:14:14 1,05 MIO

10,2 % 1,23 MIO

3,9 % 12. ALLES WAS ZŽHLT Folge 2569

RTL 19:07:15 1,03 MIO

13,4 % 2,37 MIO

8,9 % 13. Galileo

PRO7 19:05:54 1,02 MIO

12,2 % 1,42 MIO

5,1 % 14. NEWSTIME

PRO7 18:00:57 0,91 MIO

17,2 % 1,10 MIO

5,8 % 15. DIE SIMPSONS

PRO7 18:11:11 0,88 MIO

15,2 % 1,05 MIO

5,1 % 15. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,88 MIO

14,2 % 2,09 MIO

9,5 % 17. Family Guy

PRO7 21:40:54 0,85 MIO

8,4 % 0,94 MIO

3,2 % 18. In aller Freundschaft Folge 750

ARD 21:04:40 0,79 MIO

7,4 % 5,46 MIO

17,5 % 19. heute-journal

ZDF 21:44:16 0,78 MIO

7,8 % 3,57 MIO

12,4 % 20. RTL II NEWS

RTL II 19:59:01 0,77 MIO

8,0 % 1,06 MIO

3,4 % 21. Two and a Half Men

PRO7 22:10:15 0,76 MIO

8,6 % 0,91 MIO

3,7 % 22. Die Kanzlei Folge 14

ARD 20:15:08 0,75 MIO

7,2 % 5,06 MIO

15,9 %

Die anschließende Dokumentation "" fesselte im Anschluss immerhin noch 1,06 Millionen junge Zuschauer an den Bildschirm. Damit erzielte Sat 1 14,9 Prozent Marktanteil.Zur Prime Time lief es für RTL am besten: "" brachte es auf 1,49 Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren und konnte damit einen Marktanteil von 14,1 Prozent erzielen. Damit erreichte die Serie praktisch das gleiche Niveau wie in der Vorwoche.Einen soliden Abend erlebte Pro Sieben: Die "Simpsons" brachten es mit ihrem Triple-Feature auf Marktanteile zwischen 10,2 und 10,5 Prozent. Deutlich bergab ging es im Anschluss für "": Die Zeichentrick-Serie erzielte in der werberelevanten Zielgruppe einen Marktanteil von 8,4 Prozent.Beim Gesamtpublikum bot sich hingegen das gewohnte Bild: Die ARD stellte mit "" und der "" die zuschauerstärksten Formate des Tages. ire