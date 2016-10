Die Quotenkurve stimmt schon mal: Die neue Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." von RTL 2 hat am Mittwoch einen guten Start hingelegt. Die kurzfristige Verlegung des Starttermins war offensichtlich die richtige Entscheidung.

Die Marktanteile vom 5.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6099

RTL 19:37:28 1,67 MIO

19,8 % 2,99 MIO

11,0 % 2. Aktenzeichen XY... ungelöst

ZDF 20:15:16 1,45 MIO

14,0 % 5,83 MIO

19,6 % 3. DAS GROSSE ERZIEHUNGSEXPERIMENT

RTL 20:14:56 1,34 MIO

13,1 % 2,18 MIO

7,5 % 4. ADAM SUCHT EVA - PROMIS IM PARADIES Folge 5

RTL 22:14:43 1,30 MIO

16,2 % 2,63 MIO

12,3 % 5. heute-journal

ZDF 21:47:20 1,21 MIO

12,4 % 4,51 MIO

17,1 % 5. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,21 MIO

13,1 % 4,53 MIO

15,8 % 7. RTL AKTUELL

RTL 18:44:48 1,08 MIO

17,8 % 3,34 MIO

16,1 % 8. Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung

PRO7 20:14:20 0,98 MIO

10,0 % 1,54 MIO

5,6 % 9. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2530

RTL 19:06:50 0,85 MIO

12,4 % 2,09 MIO

8,9 % 10. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,83 MIO

15,5 % 2,02 MIO

11,0 % 11. CURVY SUPERMODEL - ECHT. SCHÖN. KURVIG. Folge 1

RTL II 20:14:26 0,81 MIO

8,0 % 1,21 MIO

4,2 % 12. Galileo

PRO7 19:05:34 0,77 MIO

10,2 % 1,15 MIO

4,6 % 13. UNTER UNS Folge 5452

RTL 17:30:37 0,73 MIO

16,9 % 1,42 MIO

10,1 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:55 0,70 MIO

12,0 % 0,86 MIO

4,3 % 15. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:40 0,67 MIO

13,7 % 0,83 MIO

4,9 % 16. auslandsjournal

ZDF 22:17:52 0,66 MIO

7,8 % 2,67 MIO

11,9 % 17. EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N)

RTL 17:59:50 0,65 MIO

13,7 % 1,45 MIO

8,8 % 17. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1282

RTL II 18:59:24 0,65 MIO

9,2 % 0,87 MIO

3,6 % 17. ROBIN HOOD - KOENIG DER DIEBE

KABEL 1 20:14:32 0,65 MIO

6,9 % 1,69 MIO

6,4 % 17. The Big Bang Theory

PRO7 16:07:49 0,65 MIO

19,7 % 0,89 MIO

8,2 % 21. STERN TV

RTL 23:13:04 0,64 MIO

11,7 % 1,49 MIO

10,5 % 21. Outlander Folge 210

VOX 21:21:30 0,64 MIO

6,6 % 1,37 MIO

5,1 %

Zur Erinnerung: Eigentlich sollte "Curvy Supermodel" bereits am Dienstag Premiere feiern. Auf dem ursprünglich vorgesehenen Sendeplatz hätte sich das Format allerdings gegen die erfolgreiche Gründershow "Die Höhle der Löwen" bei Vox behaupten müssen. Insgesamt verfolgten 1,21 Millionen Zuschauer die erste Folge des Modelcastings für kurvige Frauen, darunter 810.000 Zuschauer von 14 bis 49 Jahren - das entsprach einem guten Zielgruppenmarktanteil von 8,0 Prozent. Bei den 14- bis 29-Jährigen erzielte die Sendung sogar 16,5 Prozent Marktanteil. Die Verlegung des Starttermins hat sich für den Sender also offensichtlich ausgezahlt.Für den Tagessieg reichte es aber nicht: Die meisten jungen Zuschauer verzeichnete am Mittwoch die RTL-Vorabendsoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die mit 1,67 Millionen Zuschauern 19,8 Prozent Marktanteil erzielte. Zur besten Sendezeit hatte der ZDF-Klassiker "Aktzenzeichen XY ... ungelöst" die Nase vorne, der mit 1,45 Millionen Zuschauern einen guten Zielgruppenmarktanteil von 14,0 Prozent erzielte. Mit insgesamt 5,83 Millionen Zuschauern war "Aktenzeichen XY" zugleich die zuschauerstärkste Sendung des Tages."Das große Erziehungsexperiment" von RTL lockte zum Start 1,34 Millionen Werberelevante vor die Bildschirme (13,1 Prozent Marktanteil), die US-Serie "Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung" bei Pro Sieben startete mit einem knapp zweistelligen Marktanteil von 10,0 Prozent eher mäßig. dh