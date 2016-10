Mit dem "Island-Krimi" hat Das Erste die Reihe seiner im Ausland angesiedelten Krimis um einen weiteren attraktiven Schauplatz erweitert. Der Film mit Franka Potente als Krimiautorin und Hobbyermittlerin setzte sich am Donnerstag mit knapp 5 Millionen Zuschauern klar gegen die Komödie "Hilfe, wir sind offline!" im Zweiten durch. In der Zielgruppe hatte die Castingshow "The Voice of Germany" erneut die Nase vorn.

Die Marktanteile vom 27.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Voice of Germany

PRO7 20:14:23 2,46 MIO

23,4 % 4,02 MIO

13,2 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6115

RTL 19:38:00 1,53 MIO

17,4 % 3,04 MIO

10,6 % 3. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 16

RTL 20:15:08 1,47 MIO

13,9 % 2,82 MIO

8,8 % 4. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 9

RTL 21:15:29 1,30 MIO

12,2 % 2,57 MIO

8,5 % 5. red.

PRO7 22:32:28 1,28 MIO

17,4 % 2,03 MIO

10,4 % 6. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,13 MIO

12,2 % 4,71 MIO

15,8 % 7. Criminal Minds Folge 252

SAT.1 20:14:52 1,10 MIO

10,5 % 2,22 MIO

7,0 % 8. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2546

RTL 19:07:02 0,90 MIO

12,8 % 2,21 MIO

8,8 % 8. RTL AKTUELL

RTL 18:44:45 0,90 MIO

14,8 % 3,39 MIO

15,2 % 10. Blindspot Folge 9

SAT.1 21:12:57 0,89 MIO

8,3 % 1,96 MIO

6,4 % 11. Galileo

PRO7 19:04:48 0,84 MIO

11,0 % 1,20 MIO

4,5 % 11. ANWÄLTE DER TOTEN - RECHTSMEDIZINER DECKEN AUF Folge 8

RTL 22:15:27 0,84 MIO

10,0 % 1,92 MIO

8,6 % 13. Der Island-Krimi: Der Tote im Westfjord

ARD 20:16:03 0,77 MIO

7,2 % 4,95 MIO

15,5 % 13. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:56:54 0,77 MIO

10,8 % 1,66 MIO

6,6 % 15. UNTER UNS Folge 5468

RTL 17:30:12 0,76 MIO

16,2 % 1,34 MIO

8,8 % 16. ANWÄLTE DER TOTEN - RECHTSMEDIZINER DECKEN AUF Folge 10

RTL 23:10:23 0,75 MIO

13,4 % 1,62 MIO

11,1 % 17. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:06 0,73 MIO

8,2 % 1,44 MIO

4,9 % 17. Hilfe, wir sind offline!

ZDF 20:16:04 0,73 MIO

6,8 % 3,65 MIO

11,4 % 19. Iron Man 2

VOX 20:14:52 0,71 MIO

6,9 % 1,12 MIO

3,8 % 20. Criminal Minds Folge 215

SAT.1 22:11:20 0,69 MIO

8,1 % 1,57 MIO

6,9 % 21. BETRUGSFÄLLE Folge 41

RTL 16:58:51 0,68 MIO

16,8 % 1,25 MIO

9,4 % 21. RTL-NACHTJOURNAL

RTL 23:59:50 0,68 MIO

15,8 % 1,34 MIO

12,5 % 21. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1298

RTL II 18:59:20 0,68 MIO

9,4 % 0,96 MIO

3,7 % 21. RTL II NEWS

RTL II 19:59:00 0,68 MIO

7,5 % 0,92 MIO

3,1 %

"Der Island-Krimi: Der Tote im Westfjord" versammelte zur besten Sendezeit 4,95 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen und erzielte damit einen guten Marktanteil von 15,5 Prozent. Die ZDF-Komödie "Hilfe, wir sind offline!" mit der ehemaligen "Tatort"-Kommissarin Nina Kunzendorf erzielte zur gleichen Zeit mit 3,65 Millionen Zuschauern 11,4 Prozent Marktanteil.Weiter auf Erfolgskurs ist die Castingshow "The Voice of Germany": Die zweite Folge lockte insgesamt 4,02 Millionen Zuschauer (13,2 Prozent MA) auf die Couch und blieb damit nur leicht unter dem Niveau der Auftaktfolge. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich "The Voice" mit 2,46 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 23,4 Prozent mit großem Abstand den Tagessieg.Die RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11" hatte mit 1,47 Millionen Zuschauern (13,9 Prozent MA) fast genau eine Million Zuschauer weniger. Sat 1 schaffte mit "Criminal Minds" zum Auftakt der Primetime mit 10,5 zunächst noch einen zweistelligen Marktanteil, bei "Blindspot" sank der Marktanteil im Anschluss mit 8,3 Prozent Marktanteil aber erneut in den einstelligen Bereich. dh