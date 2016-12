Überraschungserfolg für Vox: Mit dem Fantasyfilm "Eine zauberhafte Nanny" erreichte der Sender mit der roten Kugel einen Marktanteil von 10,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. 1,04 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Film. Damit kommt Vox auf eine überdurchschnittlich hohe Quote zur Prime-Time.

Die Marktanteile vom 8.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Voice of Germany

PRO7 20:14:18 1,72 MIO

18,2 % 2,79 MIO

10,2 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6145

RTL 19:37:10 1,36 MIO

15,6 % 2,83 MIO

10,0 % 3. WER WIRD MILLIONŽR? DAS GROSSE ZOCKER-SPECIAL Folge 28

RTL 20:14:59 1,23 MIO

12,0 % 4,49 MIO

14,6 % 4. Criminal Minds Folge 226

SAT.1 21:14:22 1,17 MIO

11,4 % 2,05 MIO

6,8 % 4. Criminal Minds Folge 224

SAT.1 20:15:01 1,17 MIO

11,3 % 1,96 MIO

6,3 % 6. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,07 MIO

11,6 % 4,75 MIO

16,1 % 7. Eine zauberhafte Nanny

VOX 20:15:00 1,04 MIO

10,0 % 2,31 MIO

7,5 % 8. SCHNAPP DIR DAS GELD! Folge 2

RTL 22:15:29 1,02 MIO

12,3 % 2,12 MIO

9,4 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:47 0,92 MIO

14,3 % 3,17 MIO

14,1 % 10. ALLES WAS ZŽHLT Folge 2576

RTL 19:06:27 0,79 MIO

10,8 % 2,13 MIO

8,5 % 11. Wolfsland - Ewig Dein

ARD 20:16:17 0,75 MIO

7,2 % 4,14 MIO

13,1 % 12. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:57:50 0,74 MIO

9,9 % 1,61 MIO

6,4 % 13. Die Bergretter

ZDF 20:15:07 0,73 MIO

7,0 % 4,52 MIO

14,4 % 13. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1327

RTL II 19:01:14 0,73 MIO

9,7 % 0,97 MIO

3,8 % 15. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,70 MIO

12,1 % 2,04 MIO

10,0 % 16. red.

PRO7 23:29:14 0,69 MIO

13,7 % 1,06 MIO

8,4 % 17. RTL II NEWS

RTL II 19:58:57 0,66 MIO

7,3 % 0,88 MIO

3,0 % 18. Blindspot Folge 15

SAT.1 22:11:20 0,64 MIO

7,6 % 1,51 MIO

6,5 % 18. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:53 0,64 MIO

7,0 % 1,39 MIO

4,8 % 20. ANWŽLTE DER TOTEN - RECHTSMEDIZINER DECKEN AUF Folge 4

RTL 23:16:07 0,63 MIO

11,1 % 1,29 MIO

8,7 % 20. BETRUGSFŽLLE Folge 69

RTL 16:58:57 0,63 MIO

15,1 % 1,45 MIO

10,2 % 22. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:35 0,62 MIO

10,7 % 1,61 MIO

8,0 %

Schwester-Sender RTL konnte dagegen mit der neuen Spielshow "Schnapp Dir das Geld!" beim Gesamtpublikum nur mäßig punkten. Waren es in der vergangenen Woche noch 2,27 Millionen Zuschauer, schalteten in dieser Woche abermals weniger Menschen ein: Insgesamt schauten 2,12 Millionen zu. Das entspricht einem Marktanteil von 9,4 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil der Show indes von 11,5 aufWesentlich besser war es dagegen um "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie das Zocker-Special von "Wer wird Millionär" gestellt: Die etablierte Soap sicherte sich souverän 1,36 Millionen werberelevante Zuschauer (15,6 Prozent MA). Die Sonderausgabe der Quiz-Sendung im Anschluss profitierte hingegen nicht wirklich davon und erreichte 1,23 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, umgerechnet 12,0 Prozent. Insgesamt interessierten sich hingegen 4,49 Millionen Zuschauer für den Dauerläufer. Das entspricht einem Marktanteil von 14,6 Prozent.Die beiden Folgen von "Criminal Minds" auf Sat 1 fesselten 1,17 Millionen junge Zuschauer vor die Bildschirme und erzielten 11,3 beziehungsweise 11,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt war die "Tagesschau" mit 4,75 Millionen Zuschauern die meist gesehene Sendung (16,1 Prozent MA), dicht gefolgt von den "Bergrettern": Die Sendung des ZDF lockte 4,52 Millionen vor den Fernseher. Das entspricht 14,4 Prozent Marktanteil. kn