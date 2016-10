Der Dienstagabend im TV ist mittlerweile fest in der Hand von Vox - zumindest was die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen angeht. Auch in dieser Woche konnte die Gründershow "Die Höhle der Löwen" 1,89 Millionen Zuschauer aus dem jungen Publikum überzeugen und holte einmal mehr starke 18,4 Prozent Marktanteil. Gegenüber der Vorwoche büßte die Sendung nur 0,1 Prozent MA ein.