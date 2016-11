1,27 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer dabei (11,1 Prozent Marktanteil) - fairerweise muss man allerdings anmerken, dass seinerzeit parallel eine Partie des DFB-Pokals übertragen worden war.

Die Marktanteile vom 1.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DIE HÖHLE DER LÖWEN Folge 311

VOX 20:15:01 1,64 MIO

15,9 % 2,70 MIO

9,1 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6118

RTL 19:37:45 1,58 MIO

16,7 % 2,96 MIO

9,6 % 3. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 1109

RTL 20:14:56 1,56 MIO

13,8 % 2,91 MIO

8,7 % 4. BONES - DIE KNOCHENJÄGERIN Folge 924

RTL 21:15:37 1,37 MIO

12,4 % 2,47 MIO

7,9 % 5. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,33 MIO

13,3 % 5,06 MIO

15,9 % 6. Vaterfreuden

SAT.1 20:14:43 1,18 MIO

10,7 % 1,96 MIO

6,2 % 7. Galileo

PRO7 19:05:02 1,16 MIO

13,3 % 1,70 MIO

5,9 % 8. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2549

RTL 19:06:27 1,09 MIO

13,4 % 2,36 MIO

8,5 % 9. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:33 1,08 MIO

14,4 % 1,30 MIO

5,2 % 10. DIE SIMPSONS

PRO7 18:11:12 1,07 MIO

15,4 % 1,28 MIO

5,7 % 11. Flight

PRO7 20:14:25 1,06 MIO

10,2 % 1,87 MIO

6,3 % 11. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 1,06 MIO

16,6 % 1,37 MIO

6,6 % 13. RTL AKTUELL

RTL 18:44:49 1,03 MIO

13,6 % 3,36 MIO

13,2 % 14. The Big Bang Theory

PRO7 17:31:46 0,94 MIO

16,3 % 1,18 MIO

6,2 % 15. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,91 MIO

12,6 % 2,37 MIO

10,0 % 16. In aller Freundschaft Folge 747

ARD 21:04:47 0,89 MIO

7,7 % 5,78 MIO

17,6 % 16. The Big Bang Theory

PRO7 16:11:49 0,89 MIO

19,1 % 1,14 MIO

7,9 % 18. The Big Bang Theory

PRO7 16:38:57 0,88 MIO

18,1 % 1,13 MIO

7,3 % 18. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:54:25 0,88 MIO

9,1 % 1,67 MIO

5,3 % 20. The Big Bang Theory

PRO7 17:05:10 0,86 MIO

16,4 % 1,05 MIO

6,3 % 21. The Big Bang Theory

PRO7 15:48:15 0,80 MIO

17,8 % 1,05 MIO

7,4 % 22. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:57:24 0,78 MIO

9,4 % 1,69 MIO

6,1 %

Die stärkste Konkurrenz zur Prime-Time bekam Vox erwartungsgemäß von RTL: "" brachte es in der jungen Zielgruppe auf Marktanteile von 13,8 und 12,4 Prozent. Seit der Rückkehr auf diesen Sendeplatz nach dem schwachen Start von "Shades of Blue" kann die Serie damit immerhin leicht zulegen. Zeitgleich setzte sich Sat 1 mit "", das in der jungen Zielgruppe auf 1,18 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent Marktanteil kam, gegen Pro Sieben durch: Die Unterföhringer zeigten gestern Abend das Drama "" und lockten damit 1,06 Millionen junge Zuschauer vor die Bildschirme (MA: 10,2 Prozent).Insgesamt war "" in der ARD die zuschauerstärkste Sendung: Die Arztserie erzielte starke 17,6 Prozent Marktanteil bei 5,78 Millionen Zuschauern. ire