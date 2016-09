Vox bleibt mit "Die Höhle der Löwen" im Aufwind. Am Dienstagabend lockte Vox mit der Gründershow insgesamt 3,08 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme - und damit exakt so viele wie in der Vorwoche (10,9 Prozent Marktanteil). Beim jungen Publikum bedeuten 1,96 Millionen Zuseher und 18,5 Prozent MA den klaren Tagessieg vor RTL.