"Das Jenke-Experiment" bleibt für RTL ein Erfolgsgarant: Bei der vierten Folge am Montagabend schalteten 1,98 Millionen Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein und bescherten dem Privatsender so einen starken Marktanteil von 20,2 Prozent. Die meisten Zuseher - 5,46 Millionen bei 17,5 Prozent MA - lockte das ZDF in der Primetime mit der Krimiserie "Die Toten von Salzburg" an.