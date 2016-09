Die Marktanteile vom 19.9.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:26 1,89 MIO

18,0 % 2,48 MIO

8,0 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6088

RTL 19:38:07 1,79 MIO

20,8 % 3,26 MIO

11,8 % 3. DAS JENKE-EXPERIMENT Folge 3

RTL 21:14:40 1,78 MIO

18,0 % 3,40 MIO

12,2 % 4. The Big Bang Theory

PRO7 20:43:17 1,63 MIO

14,9 % 2,06 MIO

6,5 % 5. The Big Bang Theory

PRO7 21:11:55 1,51 MIO

13,9 % 1,89 MIO

6,1 % 6. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1259

RTL 20:15:03 1,50 MIO

14,0 % 4,60 MIO

14,7 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 21:40:02 1,46 MIO

14,2 % 1,86 MIO

6,4 % 8. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:32:40 1,15 MIO

17,4 % 2,38 MIO

13,3 % 9. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,09 MIO

11,7 % 4,82 MIO

16,6 % 10. Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller

ZDF 20:15:00 0,99 MIO

9,1 % 5,93 MIO

19,0 % 11. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2519

RTL 19:06:53 0,94 MIO

14,2 % 2,27 MIO

9,7 % 12. Titanic

SAT.1 20:14:51 0,87 MIO

10,4 % 1,35 MIO

5,8 % 12. heute-journal

ZDF 21:44:19 0,87 MIO

8,7 % 4,24 MIO

15,2 % 14. RTL AKTUELL

RTL 18:44:53 0,86 MIO

14,9 % 3,06 MIO

15,0 % 15. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,85 MIO

15,9 % 1,97 MIO

10,6 % 15. Galileo

PRO7 19:05:36 0,85 MIO

11,2 % 1,25 MIO

4,9 % 17. Gesundheits-Check Folge 2

ARD 20:15:42 0,83 MIO

7,7 % 2,50 MIO

8,0 % 18. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:08:58 0,74 MIO

10,3 % 0,83 MIO

4,2 % 19. UNTER UNS Folge 5441

RTL 17:30:05 0,73 MIO

16,0 % 1,43 MIO

10,0 % 20. Goodbye Deutschland! Viva Mallorca! Folge 37

VOX 20:15:02 0,69 MIO

8,3 % 1,46 MIO

6,3 % 20. EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N)

RTL 17:59:50 0,69 MIO

13,7 % 1,41 MIO

8,4 % 22. TRAUMFRAU GESUCHT Folge 57

RTL II 20:14:48 0,66 MIO

6,1 % 0,91 MIO

2,9 %

Der Krimi lockte insgesamt 5,93 Millionen Zuschauer auf die Couch und erzielte damit einen starken Marktanteil von 19,0 Prozent. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren immerhin 9,1 Prozent Marktanteil drin. Auch Das Erste konnte mit der zweiten Folge des "Gesundheits-Checks" mit 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe durchaus überzeugen. Im Gesamtpublikum musste sich das Format mit 2,5 Millionen Zuschauern allerdings mit einem einstelligen Marktanteil von 8,0 Prozent zufrieden geben.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Pro-Sieben-Sitcom "The Big Bang Theory" mit 1,89 Millionen Zuschauern (18,0 Prozent Marktanteil) Platz 1 in der Tageswertung. Für die dritte Folge von "Das Jenke-Experiment", in der RTL-Reporter Jenke von Wilmsdorff zwei Wochen in den Knast ging, interessierten sich 1,78 Millionen Jüngere - ein Marktanteil von 18,0 Prozent. Immerhin 870.000 junge Zuschauer sahen sich noch einmal das dreistündige Epos "Titanic" bei Sat 1 an. Das entsprach einem Marktanteil von 10,4 Prozent. dh