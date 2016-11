Die Marktanteile vom 28.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 8

VOX 21:11:21 1,96 MIO

17,5 % 2,99 MIO

9,4 % 2. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 7

VOX 20:15:02 1,82 MIO

16,2 % 2,81 MIO

8,4 % 3. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6137

RTL 19:37:40 1,77 MIO

19,7 % 3,17 MIO

10,8 % 4. BAUER SUCHT FRAU Folge 8

RTL 21:15:18 1,74 MIO

15,7 % 4,76 MIO

15,0 % 5. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1271

RTL 20:15:02 1,53 MIO

13,6 % 5,60 MIO

16,7 % 6. The Big Bang Theory

PRO7 20:43:48 1,26 MIO

10,8 % 1,52 MIO

4,5 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:41 1,18 MIO

10,8 % 1,46 MIO

4,4 % 8. RTL AKTUELL

RTL 18:44:49 1,15 MIO

16,9 % 3,56 MIO

15,0 % 9. The Big Bang Theory

PRO7 21:13:09 1,08 MIO

9,3 % 1,31 MIO

3,9 % 10. The Big Bang Theory

PRO7 21:41:12 1,06 MIO

9,8 % 1,31 MIO

4,2 % 10. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2568

RTL 19:07:21 1,06 MIO

14,0 % 2,29 MIO

8,7 % 12. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,05 MIO

10,8 % 4,74 MIO

15,2 % 13. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:49 0,92 MIO

12,3 % 2,65 MIO

12,6 % 14. Navy CIS Folge 285

SAT.1 20:14:47 0,91 MIO

8,1 % 2,59 MIO

7,7 % 15. Galileo

PRO7 19:05:41 0,90 MIO

10,8 % 1,34 MIO

4,8 % 16. Vorsicht, Verbraucherfalle! Folge 3

ARD 20:15:25 0,83 MIO

7,4 % 2,79 MIO

8,3 % 17. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:10:13 0,81 MIO

10,3 % 0,92 MIO

4,1 % 18. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1319

RTL II 18:59:08 0,79 MIO

10,3 % 1,04 MIO

3,9 % 19. Navy CIS: New Orleans Folge 41

SAT.1 21:14:21 0,78 MIO

7,0 % 2,18 MIO

6,8 % 20. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,76 MIO

13,0 % 1,98 MIO

9,3 % 21. Escape Plan - Flieh oder stirb

ZDF 22:17:04 0,75 MIO

11,5 % 2,47 MIO

13,7 % 22. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:27 0,73 MIO

7,7 % 1,75 MIO

5,8 %

Die beiden Folgen von "Club der roten Bänder" holten gestern im Doppelpack den Tagessieg. Die erste Folge, ausgestrahlt um 20:15 Uhr, lockte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 1,82 Millionen Zuschauer vor die Flimmerkiste, das entspricht einem Marktanteil von 16,2 Prozent. Die zweite Folge des Abends konnte sogar noch einmal zulegen und kratze die 2-Millionen-Marke (MA: 17,5 Prozent). Im Vergleich zur Vorwoche hat die Vox-Serie damit 300.000 bzw. 400.000 Zuschauer verloren, bleibt aber weiterhin auf einem konstant hohen Niveau.Sehr zum Ärger von RTL und Pro Sieben, die gestern mit "Bauer sucht Frau" und "Big Bang Theory" nicht mithalten konnten. Die RTL-Kuppelshow wollten in der Zielgruppe 1,74 Millionen Zuschauer sehen, was einem Marktanteil von 15,7 Prozent entspricht. Die vier ausgestrahlten Folgen der Comedeyserie um die genialen Physiker Leonard Hofstetter und Sheldon Cooper erreichten höchstens einen Marktanteil von 10,8 Prozent. RTL konnte mit "Wer wird Millionär" zumindest im Gesamtpublikum mit 5,6 Millionen Zuschauern des Tagessieg einfahren. ron